Del talento al encanto: los 10 jugadores más guapos del Mundial que también conquistan fuera de la cancha

Rostros que también brillan en el Mundial

Cada Copa del Mundo tiene héroes deportivos, pero también jugadores que llaman la atención por algo más que su desempeño sobre el césped. Las redes sociales, los aficionados y hasta las campañas publicitarias han contribuido a convertir a varios futbolistas en auténticos íconos de estilo.

Israel Reyes - México

Defensa de la Selección Mexicana originario de México. Su discreción fuera de la cancha, combinada con una imagen elegante y una sonrisa tranquila, lo han convertido en uno de los favoritos del público mexicano. Reyes representa una nueva generación del Tricolor que destaca tanto por su disciplina como por su carisma.

Israel Reyes, jugador mexicano / Molly Darlington - FIFA Ampliar

Rodrigo de Paul - Argentina

Mediocampista reconocido por su intensidad en el juego y por un estilo desenfadado que suele marcar tendencia. Sus cambios de look y su personalidad extrovertida lo mantienen constantemente en el radar de los aficionados.

Rodrigo de Paul, jugador argentino / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

Antonio Sanabria - Paraguay

Delantero paraguayo que combina un perfil reservado con una imagen sofisticada que ha cautivado a seguidores dentro y fuera de Paraguay.

Antonio Sanabria, jugador de Paraguay / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

Santiago Giménez - México

Delantero mexicano nacido en Argentina pero figura del Tri, se ha ganado el cariño del público gracias a su sencillez, sentido del humor y cercanía con los aficionados.

Santiago Giménez, jugador de México / Molly Darlington - FIFA Ampliar

Francisco Trincão - Portugal

Extremo portugués cuya apariencia juvenil y estilo relajado lo han convertido en uno de los rostros más comentados de su selección.

Francisco Trincão, jugador de Portugal / Eurasia Sport Images Ampliar

Ferran Torres - España

Delantero que destaca por su elegancia natural y seguridad frente a las cámaras, atributos que complementan su talento ofensivo.

Ferran Torres, jugador de España / Europa Press Sports Ampliar

Jude Bellingham - Inglaterra

Mediocampista considerado por muchos como el futbolista más atractivo de su generación gracias a su madurez, liderazgo y presencia.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

Declan Rice - Inglaterra

Mediocampista que ha conquistado a miles de aficionados gracias a una combinación de talento, sencillez y carisma. Capitán dentro y fuera de la cancha, destaca por su liderazgo natural y por mantener una actitud cercana con los seguidores pese a ser una de las grandes figuras del futbol inglés.

Declan Rice, jugador de Inglaterra / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

Lucas Bergvall – Suecia

Joven promesa con sólo 20 años, cuyo aspecto fresco y natural ha despertado el interés de los aficionados más jóvenes.

Lucas Bergvall, jugador de Suecia / Lewis Storey - Danehouse Ampliar

Allisson Becker - Brasil

Guardameta de Brasil, lleva años siendo considerado uno de los futbolistas más atractivos del mundo. Su característica barba, serenidad y actitud familiar han consolidado una imagen admirada tanto por seguidores del futbol como por quienes apenas se acercan al deporte.

Allisson Becker, jugador de Brasil / Sarah Stier - FIFA Ampliar

Más allá de la subjetividad de la belleza, estos diez jugadores demuestran que el Mundial también es un escaparate de personalidades, estilos e historias que conectan con millones de personas. Porque, a veces, un torneo se recuerda no solo por los goles, sino también por aquellos futbolistas capaces de conquistar corazones con una simple sonrisa.