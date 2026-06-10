Futbolistas que jugaron Mundiales con más de una selección: los casos más increíbles de la historia

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, un puñado de jugadores ha defendido la camiseta de dos o hasta tres selecciones distintas en diferentes ediciones. No fue trampa ni error: fue producto de guerras, desintegraciones de países y reglamentos de FIFA muy distintos a los actuales.

Mundial 2026 / Azael Rodriguez - FIFA Ampliar

¿Qué jugadores disputaron Mundiales con dos países diferentes?

El primero en hacerlo fue Attilio DeMaría, quien jugó el Mundial de Uruguay 1930 con Argentina y cuatro años después, en Italia 1934, lo hizo con la azzurra. No solo eso: con Italia se proclamó campeón del mundo. Su compañero Luis Monti hizo exactamente lo mismo: subcampeón con Argentina en 1930 y campeón con Italia en 1934. Además tiene el logro de anotar el primer gol de Argentina en la historia de los Mundiales.

Luis Monti jugador en dos selecciones Ampliar

Italia en ese tiempo captaba figuras extranjeras con naturalización exprés, algo que la FIFA prohibiría con el paso de las décadas.

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El caso de Puskás y Santamaría: exilio y doble camiseta

Ferenc Puskás es considerado uno de los mejores futbolistas del siglo XX. Jugó el Mundial de 1954 con Hungría, la selección más temida de ese torneo. Tras la invasión soviética en 1956, se quedó en España y ocho años después disputó el Mundial de Chile 1962 con la selección española, ya con más de 35 años.

Ferenc Puskas Hungría / Keystone Ampliar

José Emilio Santamaría hizo el mismo recorrido en sentido inverso: jugó con Uruguay en 1954 y después con España en 1962. Ambos terminaron siendo compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección española.

El único que metió goles con dos países distintos en Mundiales

Robert Prosinečki tiene un récord único en la historia: es el único jugador que anotó en una Copa del Mundo representando a dos países diferentes. Lo hizo con Yugoslavia en Italia 1990 y con Croacia en Francia 1998.

Robert Prosinecki croata Ampliar

La Guerra de los Balcanes explica el cambio: cuando Yugoslavia se desintegró, varios futbolistas tomaron la camiseta del nuevo estado croata. Junto a él lo hicieron Robert Jarni y Davor Šuker, quien llegaría a ser el máximo goleador de ese torneo en el que Croacia alcanzó el tercer lugar.

El récord absoluto: tres Mundiales con tres selecciones distintas

El caso más extremo de todos es el de Dejan Stanković. Jugó el Mundial de Francia 1998 con Yugoslavia, el de Alemania 2006 con Serbia y Montenegro y el de Sudáfrica 2010 con Serbia. Tres torneos, con tres camisetas y el mismo pasaporte.

Dejan Stankovic tres mundiales diferentes Ampliar

La razón es geopolítica: Yugoslavia dejó de existir como estado, nació Serbia y Montenegro quienes posteriormente se separaron en dos naciones distintas. Stanković no cambió de país; el país cambió alrededor de él.

¿Puede volver a ocurrir algo así en el Mundial 2026?

Con las reglas actuales de la FIFA, es prácticamente imposible. Hoy, un jugador que dispute un partido oficial con una selección no puede cambiarse a otra, salvo excepciones muy específicas que aplican solo si el cambio se hace antes de cierta edad y si el primer país nunca fue representado en torneos oficiales. La era de los dobles mundialistas pertenece a otra época del fútbol y de la política global.

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Jugadores con doble nacionalidad en el Mundial 2026

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, 48 selecciones competirán en México, Estados Unidos y Canadá. Ningún jugador cambiará de camiseta durante el torneo, pero hay varios futbolistas con doble nacionalidad que eligieron a qué país representar en esta edición. Entre los más destacados se encuentran Achraf Hakimi, Michael Olise, Erling Haaland, Nico Paz, Brahim Díaz e Iñaki Williams.