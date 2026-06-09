Maestros de la CNTE son encapsulados por elementos de la SSC en Tlalpan

Maestros de la CNTE bloquean Tlalpan, contingentes buscan llegar al Estadio Ciudad de México.

Desde temprana hora de este martes 9 de junio, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apostaron en inmediaciones del bajo puente de División del Norte, para encapsular sobre calzada de Tlalpan al contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE que se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México, con la intención de llegar al Estadio Ciudad de México.

🔴Operativo policiaco en Tlalpan y Div. del Norte para evitar la llega de integrantes de la #CNTE genera carga vehicular en Tlalpan dir. sur #TómaloEnCuenta #VialidadW vía @sandovalvictor pic.twitter.com/SUUhzZ4ecU — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 9, 2026

En la estación multimodal sobre calzada de Tlalpan maestros de la CNTE esperan la reunión de más contingentes para dar a conocer su posicionamiento.

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Elementos de la #CNTE buscan llegar al Estadio Ciudad de México y avanzar por Calz. de Tlapan dir. sur



Evita la zona ya que hay cierres a la circulación #VialidadW vía @tavitogarcia #ReporterosW



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Los maestros tienen el objetivo de cerrar calzada de Tlalpan para realizar una jornada de boteo a fin de conseguir recursos que les permitan continuar su lucha en la capital mexicana.

!Mentira, mentira, la misma porquería!



¡Claudia decía que todo cambiaría!



Así avanzan contingentes de la #CNTE por Calz. de Tlalpan



Vía @tavitogarcia #ReporterosW



Más info: https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/SSPRNr8IBe — W Radio México (@WRADIOMexico) June 9, 2026

La formación estratégica de elementos de la SSC impide hasta el mediodía que los contingentes avancen.

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