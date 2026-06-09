Maestros de la CNTE son encapsulados por elementos de la SSC en Tlalpan
Maestros disidentes de la CNTE avanzan rumbo al sur de la CDMX, darán un posicionamiento y tendrán una jornada de boteo.
Desde temprana hora de este martes 9 de junio, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apostaron en inmediaciones del bajo puente de División del Norte, para encapsular sobre calzada de Tlalpan al contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE que se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México, con la intención de llegar al Estadio Ciudad de México.
En la estación multimodal sobre calzada de Tlalpan maestros de la CNTE esperan la reunión de más contingentes para dar a conocer su posicionamiento.
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Los maestros tienen el objetivo de cerrar calzada de Tlalpan para realizar una jornada de boteo a fin de conseguir recursos que les permitan continuar su lucha en la capital mexicana.
La formación estratégica de elementos de la SSC impide hasta el mediodía que los contingentes avancen.