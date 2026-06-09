Los penales fallados más recordados en los Mundiales: de Baggio a Kane, los cobros que rompieron a selecciones enteras

En la historia de la Copa del Mundo, pocos momentos pesan tanto como un penal fallado. No importa si ocurre en fase de grupos, en cuartos de final o en una final: cuando el cobro falla en el escenario más grande del futbol, la imagen suele quedar grabada para siempre.

FIFA World Cup 1994 Estados Unidos / Mark Leech/Offside Ampliar

Y si hay un nombre que encabeza casi cualquier recuerdo colectivo sobre este tema, ese es el de Roberto Baggio, cuyo disparo por encima del larguero en la final de Estados Unidos 1994 se convirtió en una de las postales más crueles que ha dejado un Mundial. Aquel error en la tanda le abrió la puerta al título de Brasil y terminó definiendo la memoria de una final cerradísima.

Baggio, Zico y Trezeguet: tres fallos que persiguieron a gigantes

Lo de Baggio no fue un caso aislado. También quedó marcado el penal que Zico desperdició ante Francia en los cuartos de final de México 1986, un cobro que pudo cambiar la historia de uno de los duelos más emblemáticos de aquella Copa del Mundo.

David Trezeguet Francia vs Italia / Icon Sports Wire Ampliar

Brasil terminó eliminado y el error del legendario mediocampista quedó amarrado a una generación brillante que no logró levantar el trofeo. Algo similar pasó con David Trezeguet en la final de Alemania 2006: su fallo en la tanda terminó siendo decisivo para que Italia conquistara el título y dejó a Francia sin copa en una noche recordada también por la expulsión de Zidane.

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El penal de Asamoah Gyan cambió la historia de África en 2010

Si hay un cobro que todavía duele más allá de un solo país, es el de Asamoah Gyan frente a Uruguay en Sudáfrica 2010. Ghana tenía en sus pies el pase a semifinales y la oportunidad de convertirse en la primera selección africana en llegar a esa instancia.

Uruguay vs Ghana 2010 FIFA World Cup / Cameron Spencer Ampliar

Pero Gyan mandó el balón al travesaño en el último suspiro del alargue, y el partido terminó llevándose a los penales. Años después, ese fallo sigue siendo recordado no solo por su dramatismo, sino por todo lo que pudo haber significado para un continente entero.

Messi, Cristiano y Kane también quedaron marcados

Ni siquiera las superestrellas escaparon. Lionel Messi falló contra Islandia en la fase de grupos de Rusia 2018, en un partido que Argentina apenas empató y que complicó desde muy temprano su camino en el torneo.

Lionel Messi Rusia 2018 / Sportsphoto/Allstar Ampliar

En esa misma Copa, Cristiano Ronaldo desperdició un penal ante Irán, en un duelo que acabó 1-1 y condicionó la posición de Portugal en su grupo. Más reciente todavía fue el caso de Harry Kane, quien en Qatar 2022 falló un penal decisivo contra Francia en cuartos de final, privando a Inglaterra de empatar y forzar el tiempo extra. Son fallos distintos, pero todos comparten lo mismo: el peso insoportable del momento.

Por eso esos errores nunca se olvidan

Los Mundiales están hechos de héroes, pero también de cicatrices. Un penal fallado no siempre resume la carrera de un futbolista, aunque sí puede definir cómo se recuerda un torneo entero.

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Por eso nombres como Baggio, Zico, Gyan, Trezeguet, Messi, Cristiano o Kane siguen apareciendo cada vez que se habla de los cobros más dolorosos en la historia mundialista. Porque en la Copa del Mundo, a veces once pasos bastan para cambiarlo todo.