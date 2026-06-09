INE presenta nueva credencial para votar con blindaje de alta tecnología anticlonación

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad en la Credencial para Votar, con el objetivo de fortalecer la protección de la identidad ciudadana y prevenir intentos de falsificación del documento de identificación más utilizado en México.

A partir de junio de 2026, el organismo electoral comenzó la emisión de los nuevos modelos “I” y “J” de la credencial, los cuales, incorporan innovaciones tecnológicas, nuevos elementos de autenticación documental y mecanismos de inclusión para reforzar su confiabilidad.

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¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad visuales y ópticas del documento?

El INE destacó que la evolución de la credencial es resultado de más de tres décadas de innovación tecnológica orientada a proteger los datos personales de la ciudadanía y garantizar la autenticidad del documento.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de un nuevo Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo, DOVID, considerado uno de los mecanismos de autenticación más sofisticados integrados hasta ahora en la Credencial para Votar.

Este sistema permite observar cambios de color, efectos tridimensionales, microtextos y nanotextos de alta precisión que dificultan significativamente cualquier intento de reproducción fraudulenta.

Además, los nuevos modelos incluyen fotografías a color de alta resolución, imágenes latentes, tintas reactivas a luz ultravioleta, efectos ópticos especializados y diversos elementos de verificación visual que facilitan la validación de la autenticidad del documento.

Como parte de las medidas de accesibilidad, la credencial incorpora una muesca táctil en el borde superior izquierdo para facilitar su identificación y orientación por parte de personas con discapacidad visual.

El organismo electoral informó que la nueva credencial cuenta también con múltiples capas de seguridad física, óptica, digital y criptográfica, entre ellas, microtextos personalizados, líneas Guilloche, efectos moiré, impresión arcoíris, fotografías fantasma, tintas fotocromáticas y termocromáticas, así como complejos patrones geométricos de seguridad.

Otro de los cambios relevantes es la actualización de los códigos QR de alta densidad, lo que permitirá fortalecer los procesos de validación institucional y reducir el riesgo de uso de documentos alterados o apócrifos.

El INE señaló que estas innovaciones buscan fortalecer simultáneamente la protección de los datos personales, la autenticidad documental y la confianza ciudadana en los instrumentos de identidad emitidos por la autoridad electoral.

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