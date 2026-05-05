Registro de mascotas Edomex: Costo, requisitos y cómo tramitarlo este 2026

Registrar a tu mascota en Edomex es obligatorio en 2026. Getty Images

El Gobierno del Estado de México implementó el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), un padrón oficial obligatorio para perros y gatos que busca fortalecer el bienestar animal y la tenencia responsable en 2026.

De acuerdo con autoridades estatales, este registro forma parte de la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual establece que todos los dueños deben inscribir a sus mascotas en una base de datos oficial.

¿Cuánto cuesta registrar a tu mascota?

El trámite es totalmente gratuito, según información del Gobierno del Estado de México.

Sin embargo, los propietarios deben considerar gastos indirectos como consultas veterinarias o la compra de una placa de identificación, donde deberá incluirse la clave única del animal.

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, se solicita información tanto del dueño como de la mascota, entre ellos:

Nombre, domicilio y datos de contacto del responsable

Datos del animal (nombre, edad, raza, color)

Historial médico y esquema de vacunación

Origen del animal (adopción, compra o donación)

Esta información permite a las autoridades tener un control sanitario y facilitar la localización en caso de extravío.

¿Cómo tramitar el registro?

El proceso puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial del gobierno estatal. Los pasos incluyen:

Crear una cuenta con datos personales Registrar la información de la mascota Subir fotografías del animal Generar la clave única de registro

Al finalizar, se obtiene un comprobante o carnet digital. El RUAC permite identificar a cada mascota, prevenir el abandono y facilitar el acceso a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación.

Además, el registro es obligatorio y forma parte de una estrategia estatal para mejorar el control y protección de los animales de compañía.