NASA: Asteroide YR4 no impactará la Luna, pero seguirán monitoreando su trayectoria con la Tierra

El asteroide YR4 ha activado los protocolos de alerta de la NASA, pero ¿Qué tan peligroso es?

El espacio exterior está lejos de ser un lugar vacío y silencioso. Constantemente, objetos cercanos a la Tierra (NEOs, por sus siglas en inglés) cruzan nuestro vecindario cósmico, pero pocos logran captar la atención de los sistemas de vigilancia como el asteroide 2024 YR4. Este objeto, que forma parte de la lista de vigilancia del sistema Sentry de la NASA, ha generado diversas interrogantes sobre su origen y la posibilidad real de un impacto.

El 2024 YR4 fue detectado por primera vez en diciembre de 2024 por el Catalina Sky Survey en Arizona. Este programa se dedica específicamente a buscar asteroides que podrían representar un peligro para nuestro planeta.

¿Qué tan grande es el Asteroide 2024 YR4?

Uno de los puntos que más preocupa es su tamaño, ya que esto determina la magnitud de un posible daño. Se estima que el 2024 YR4 tiene un diámetro de entre 18 y 40 metros.

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¿Impactará con la Luna o la Tierra?

Aunque inicialmente se detectaron probabilidades de impacto contra nuestro satélite natural, expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, han descartado cualquier posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Luna el 22 de diciembre de 2032, debido a quese espera que pase a una distancia de 21,200 kilómetros (13,200 millas) de ella.

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En cuanto a la Tierra, si bien en el momento de su descubrimiento se le asignó brevemente un nivel 3 en la Escala de Torino, desde principios de 2025 el asteroide descendió al nivel 0, lo que significa que no representa ninguna amenaza significativa para la Tierra en 2032 ni en las décadas siguientes.

A pesar de no haber riesgo, ya fueron activados los protocolos de defensa planetaria para monitorearlo constantemente.