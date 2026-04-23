Paso a Paso: Así puedes deletrear tu nombre con fotos satelitales de la NASA

Así puedes deletrear tu nombre con fotos satelitales de la NASA. NASA

Con motivo del Día de la Tierra 2026, la NASA sorprendió al público con una herramienta interactiva que permite escribir tu nombre utilizando imágenes reales captadas desde el espacio.

Se trata de una plataforma llamada “Your Name in Landsat”, donde cada letra está formada por fotografías satelitales del planeta. Estas imágenes provienen del histórico programa Landsat, que desde 1972 ha documentado la superficie terrestre con miles de registros visuales.

¿Cómo funciona la herramienta?

El proceso es sencillo.

Los usuarios solo deben ingresar su nombre en el sitio oficial, y automáticamente se genera una composición visual donde cada letra corresponde a un paisaje natural captado por satélite.

Por ejemplo, algunas letras están formadas por ríos de lava en Islandia, glaciares en Asia o desiertos en África. Todo esto gracias a la enorme base de datos que Landsat ha acumulado durante más de 50 años.

Además, la herramienta muestra la ubicación exacta de cada imagen, lo que permite conocer el origen de cada paisaje utilizado.

Un juego visual con ciencia detrás

Esta experiencia se basa en un fenómeno conocido como “pareidolia”, que es la capacidad del cerebro humano para reconocer formas y patrones en imágenes.

La NASA aprovechó este concepto para crear letras a partir de elementos naturales, convirtiendo paisajes reales en una especie de tipografía única.

¿Se puede descargar o compartir?

Sí.

Una de las principales ventajas es que el resultado puede descargarse fácilmente o compartirse en redes sociales, lo que ha convertido a esta herramienta en tendencia durante el Día de la Tierra.

Sin embargo, tiene algunas limitaciones: no permite usar acentos, la letra “ñ” ni palabras ofensivas en inglés.