Rodada por el Día de la Mujer en CDMX: fecha, ruta y horario del recorrido ciclista por el 8M / aldomurillo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México será escenario de una rodada ciclista organizada para promover la convivencia, y valores feministas tales como la sororidad y el derecho de las mujeres a ocupar el espacio público. La actividad reunirá a ciclistas de distintas edades en un recorrido pensado para rodar y visibilizar la presencia femenina en las calles de la capital.

El evento, conocido como Encuentro Anual de Mujeres Ciclistas en la periferia norte, se realizará el sábado 7 de marzo de 2026 y contempla un trayecto accesible para participantes con distintos niveles de experiencia. La iniciativa busca impulsar el uso de la bicicleta como medio de movilidad y fomentar la participación de mujeres en actividades deportivas comunitarias.

Cuándo será la rodada por el Día de la Mujer en CDMX

La rodada ciclista está programada para iniciar el sábado 7 de marzo a las 9:00 de la mañana. El punto de reunión será el Teatro Algarabía, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, desde donde partirá el contingente.

La actividad es gratuita y abierta, por lo que cualquier mujer interesada puede sumarse con su bicicleta, casco y equipo básico de seguridad. Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para preparar la bicicleta y recibir indicaciones sobre el recorrido.

Ruta de la rodada ciclista en Azcapotzalco

El trayecto tendrá una distancia aproximada de 10.2 kilómetros, con una duración estimada cercana a los 36 minutos, aunque el ritmo dependerá del grupo y de las pausas previstas durante el recorrido.

La ruta contempla tres puntos principales:

Salida: Teatro Algarabía

Parada intermedia: Parque Tezozómoc

Meta: Deportivo 20 de Noviembre

En el Parque Tezozómoc se realizará una breve parada para descanso, hidratación y revisión del equipo antes de continuar hacia el punto final.

Una rodada para visibilizar a las mujeres en el ciclismo

El recorrido forma parte de las actividades que se organizan en la capital previo al 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Más allá del componente deportivo, la rodada busca generar un espacio de encuentro entre mujeres ciclistas y promover una movilidad urbana más segura e incluyente.

En los últimos años, colectivos y organizaciones ciclistas han impulsado este tipo de actividades para fortalecer la comunidad de mujeres que utilizan la bicicleta en la ciudad, así como para destacar la importancia de contar con calles seguras, infraestructura ciclista y espacios públicos accesibles.

Recomendaciones para participar en la rodada

Quienes planeen asistir pueden considerar algunas recomendaciones básicas para el recorrido:

Usar casco y equipo de seguridad.

Llevar agua y protector solar.

Revisar frenos y llantas antes de iniciar.

Mantener un ritmo moderado para rodar en grupo.

Con actividades como esta, la Ciudad de México suma iniciativas que combinan deporte, convivencia y reivindicación del espacio público, en una jornada que busca celebrar la presencia y participación de las mujeres en las calles.