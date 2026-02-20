Inteligencia Artificial en la banca: El plan de BBVA para eliminar fraudes y mejorar servicios

La torre BBVA de la CDMX recibe el “10 Year Award Of Excellence” justo en sus diez años como icono urbano de la CDMX.

La banca en México atraviesa una transformación sin precedentes impulsada por el análisis de datos y la Inteligencia Artificial, herramientas que se convirtieron en el motor de una experiencia financiera más ágil y segura.

Daniel Ordaz, Director General de Data y Experiencia Única de BBVA México, destacó que esta evolución se fundamenta en la capacidad de procesar grandes volúmenes de información para anticiparse a las necesidades de los usuarios, logrando que el banco no solo reaccione a las solicitudes, sino que acompañe de forma proactiva a sus más de 30 millones de clientes.

¿Cómo fortalece la Inteligencia Artificial la seguridad bancaria?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Daniel Ordaz detalló que la estrategia de la institución se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

La hiperpersonalización de los servicios.

de los servicios. La eficiencia operativa.

El robustecimiento de la ciberseguridad.

Indicó que gracias al uso de modelos predictivos de inteligencia artificial, BBVA ha logrado fortalecer sus sistemas de protección contra el fraude, garantizando transacciones más seguras en un entorno digital donde la velocidad y la confianza son determinantes para el éxito de cualquier operación financiera.

La innovación tecnológica también ha permitido la evolución de la aplicación móvil, pasando de interfaces táctiles tradicionales a un modelo mucho más conversacional, puntualizó Daniel Ordaz.

Ampliar

¿Qué papel juegan las carteras digitales en la banca digital?

A través de herramientas como el asistente virtual Blue y la integración de carteras digitales como Apple Pay y Google Wallet, el banco busca que la interacción sea natural y directa, permitiendo que el cliente simplemente exprese lo que necesita mientras la tecnología resuelve la complejidad técnica en segundo plano.

Daniel Ordaz subrayó que el futuro de la banca digital en el país estará marcado por un equilibrio entre la potencia tecnológica y la transparencia en el uso de los datos.

Síguenos en Google News y encuentra más información