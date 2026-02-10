GS Motos: El nuevo gigante multimarca que redefine la movilidad y la economía en México

El Sofitel Mexico City Reforma fue el escenario del Primer Foro para Inversionistas de GS Motos, el consorcio de Grupo Salinas que marca un antes y un después en la industria del motociclismo. En exclusiva para W Radio, los directivos Jorge García Puente, Dirk Biehler y Raúl Güendulain revelaron la ambiciosa ruta de la compañía: evolucionar de la icónica Italika hacia un ecosistema multimarca que integra a Benelli, Morbidelli y Hero, con el objetivo de duplicar su producción hasta alcanzar los 3 millones de unidades anuales.

La estrategia de GS Motos no solo apuesta por el volumen, sino por una transformación técnica sin precedentes. Jorge García Puente, director de operaciones globales, destacó la implementación de una ingeniería mexicana basada en “arquitectura de plataforma”. Este innovador sistema permite que los modelos compartan hasta un 80% de sus componentes, optimizando costos de producción, elevando el control de calidad y simplificando radicalmente el mercado de refacciones y servicios para el usuario final.

Más allá de la ingeniería, el impacto social de la marca es el verdadero motor de su crecimiento. Con un enfoque en la prosperidad incluyente, GS Motos se ha convertido en un pilar de la economía familiar; estudios del grupo indican que la presencia de una motocicleta en un hogar puede incrementar los ingresos familiares hasta en 20,000 pesos mensuales. Actualmente, la operación genera 6,000 empleos directos y sostiene a más de 70,000 familias de manera indirecta en todo el país.

Dirk Biehler, director general de GS Motos Global, compartió su perspectiva que coloca a la motocicleta como la solución real al congestionamiento urbano. Con una capacidad instalada de 1.7 millones de motos en sus plantas de Toluca y Guadalajara, la empresa busca llevar el éxito de Italika al escenario internacional. Además, Biehler subrayó el compromiso con la seguridad vial, capacitando a 30,000 alumnos anualmente para obtener su licencia A1, promoviendo un motociclismo responsable y respetuoso.

Por su parte, Raúl Güendulain, Director de Mercadotecnia Global, explicó la importancia del formato Elektra Motos. Puntos de venta especializados que ofrecen una experiencia 360 que incluye desde el producto estrella hasta servicios de posventa y refacciones. La clave del éxito reside en el ecosistema de Grupo Salinas: la combinación de un producto diferenciado, una red de servicio robusta y el acceso a financiamiento a través de Banco Azteca, un motor que “desata” el mercado.

La oferta de GS Motos hoy cubre todos los perfiles: desde la eficiencia de Italika para el trabajo, pasando por la tecnología de Hero y el diseño italiano de Morbidelli, hasta la aventura de alta cilindrada con Benelli. Esta diversificación permite que el cliente evolucione con la marca, mejorando su historial crediticio y su estilo de vida a medida que escala en los diferentes segmentos de motocicletas disponibles en el mercado.

Con una sólida presencia en medios a través de TV Azteca y una base de más de 30 millones de clientes conocidos en el ecosistema del grupo, GS Motos se posiciona como una oportunidad de inversión inigualable. El mensaje para los inversionistas es claro: el mercado mexicano tiene un potencial enorme comparado con otros países de Latinoamérica, y GS Motos tiene la infraestructura, el crédito y la pasión para conquistar cada rincón del territorio nacional.