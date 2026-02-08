De las pistas y las canchas al Super Bowl: Leclerc y Lamine Yamal protagonizan los 30 años de Pokémon

El Super Bowl LX no solo fue el escenario del campeonato de la NFL; fue el momento elegido por The Pokémon Company International para lanzar una ofensiva global que mezcla el deporte de élite con la nostalgia. Bajo el lema “¿Cuál es tu favorito?“, la marca celebra su 30 aniversario demostrando que su influencia no conoce fronteras, logrando sentar en la misma mesa a campeones del mundo y estrellas de la música.

Para los aficionados al deporte, la sorpresa fue mayúscula al ver a figuras que hoy dominan sus disciplinas unirse a esta celebración. Esta campaña no es solo un recordatorio del pasado, sino una muestra de cómo Pokémon se ha convertido en un lenguaje común para los íconos de la actualidad, quienes, como cualquier otro fan, tienen una criatura preferida que los acompaña en su tiempo libre.

El rugido de los motores y el talento del césped se vuelven “Entrenadores”

El protagonismo deportivo en el anuncio emitido durante el gran juego fue innegable. Charles Leclerc, el actual referente de Ferrari en la Fórmula 1, y Lamine Yamal, la joven promesa que está rompiendo todos los récords en el FC Barcelona y la selección española, lideraron la presentación. Su participación destaca un cambio generacional: deportistas de alto rendimiento que crecieron con la franquicia y que hoy no temen mostrar su lado más “geek”.

Charles Leclerc: El monegasco aporta el glamour y la velocidad de las pistas, conectando con un público que valora la precisión.

Lamine Yamal: Con apenas 18 años, representa a la Generación Z, demostrando que Pokémon sigue siendo tendencia absoluta entre los atletas más jóvenes del planeta.

Diversidad total: Junto a ellos, figuras como la cantante Lady Gaga y el comediante Trevor Noah completan un elenco que busca unir a comunidades de todos los ámbitos.

Más allá del despliegue de estrellas, la campaña ofrece herramientas reales para que los seguidores interactúen. Aprovechando el décimo aniversario de Pokémon GO, se ha lanzado una actualización que permite a los usuarios utilizar una nueva función de cámara. Con ella, cualquier persona puede capturar fotos de su Pokémon favorito en su entorno cotidiano, compartiéndolas con el hashtag #Pokemon30.

Es importante resaltar que no es necesario tener una cuenta activa de Pokémon GO para usar esta función especial de aniversario. Es una invitación abierta para que los fans de Leclerc, Yamal o cualquier otra celebridad se sumen a la tendencia digital sin barreras de entrada, reforzando la idea de comunidad global que la marca quiere proyectar este año.

Eventos en vivo: Día Radiante y Noche Electrizante

La celebración saltará de las pantallas de televisión a las calles. Se han anunciado dos experiencias presenciales masivas para este 2026. La primera, denominada Día Radiante, será un evento de corte familiar donde los entrenadores podrán convivir en espacios públicos. La segunda, Noche Electrizante, está diseñada para los fans veteranos —aquellos que quizás empezaron a jugar en la Game Boy original—, prometiendo sorpresas más enfocadas al entretenimiento nocturno y la cultura pop.

Kenji Okubo, presidente de la compañía, aseguró que este es el inicio de un año lleno de sorpresas y agradeció a la comunidad por ser “multigeneracional y diversa”. Los detalles específicos sobre las fechas y las sedes de estos eventos en México y el mundo se darán a conocer en las próximas semanas a través de sus canales oficiales.