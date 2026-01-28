Roban 15 burros de un santuario para sacrificarlos: “Tenían nombre, historia y carácter y nos los quitaron”

Tras el robo de los 15 burros, en el santuario Rancho Carisuva solo quedaron dos burritos ocupantes que lograron escapar. (Foto: Rancho Carisuva)

Los encargados del santuario Rancho Carisuva denunciaron el robo de 15 burros a su cargo para ser sacrificados, acabando prácticamente con todos los animalitos de esta especie en peligro de extinción, que rescataron y cuidaron durante 9 años.

A través de sus redes sociales, los integrantes del proyecto contaron lo ocurrido “con tristeza, enojo y mucha impotencia”.

¿Qué pasó con los burros del Santuario Rancho Carisuva?

En un video, integrantes de Baja Brewing Company y Rancho Carisuva narraron que hace unos meses los burritos salieron a pastar en las inmediaciones del santuario, pero no regresaron y después de días de búsqueda la información comenzó a “encajar”:

“Desgraciadamente no tenemos una prueba contundente que nos permita señalar a alguien directamente pero sí tenemos suficientes elementos para confirmar que nuestros burritos fueron extraídos de donde pastaban y que su destino final fue la muerte”.

¿Por qué sacrificaron a los burros de Rancho Carisuva?

Lamentablemente, los burros son una especie en peligro de extinción por varias razones, entre ellas que siguen siendo cazados ilegalmente para vender su carne.

De hecho, esta situación fue la que dio origen al santuario que desde 2017 se dedicó a rescatar, cuidar y reproducir a estos animalitos para proteger la especie ,y se sostenía con ventas de productos y visitas al rancho.

Los burros son animales muy inteligentes y en el santuario también se trabajaba en su reproducción para salvarlos de la extinción.

¿Cuántos burros quedan en el Rancho Carisuva?

Enmedio de esta tragedia, dos burros lograron escapar. Sus nombres son Quequito y Juanita, quienes volvieron al santuario pero con las patas gravemente lastimadas.

Tras revisarlos, los veterinarios concluyeron que fueron amarrados con alambre:

“Ellos no eran ganado, eran nuestras mascotas, tenían nombre, historia, carácter, y nos los quitaron”.

Roban burritos de Burrolandia

Lamentablemente no es el único caso de robo de burros de santuarios en México, ya que en febrero de 2025 el santuario Burrolandia denunció el robo de dos caballos y dos burritos.

Este lugar que se ubica en Otumba, Estado de México, también se dedica al rescate y preservación del burro mexicano en peligro de extinción.