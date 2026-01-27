Tren Ligero Huichapan: ¿Qué pasó que bloquearon y suspendieron el servicio?

Vecinos cerraron Av. México por el desalojo de una señora de la tercera edad de su casa. X-@STECDMX

El Tren Ligero de la Ciudad de México, operado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE-CDMX), ha enfrentado interrupciones en el servicio en el tramo de Huichapan, afectando a usuarios que viajan entre Tasqueña y Xochimilco.

La causa del cierre y suspensión del Tren Ligero fue provocada por un grupo de vecinos que mantiene un bloqueo. Luego que uno de sus vecinos, una señora de la tercera edad, fuera desalojada de su hogar por una personas que se acreditó como dueño del inmueble.

En forma de protesta, familiares de la señora desalojada decidieron cerrar la avenida en el cruce de Av. México afectando el servicio que va de Las Torres a Tepepan y de Las Torres a Taxqueña.

#MovilidadCDMX



Tren Ligero



Por presencia de manifestantes en el cruce de Av. México, continua el servicio provisional con tren de Las Torres a Tepepan y de Las Torres a Tasqueña con unidades de apoyo de @RTP_CiudadDeMex pic.twitter.com/IXAaLYU0DK — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) January 27, 2026

Alternativas viales y de transporte por cierre en Tren Ligero

Mientras el servicio del Tren Ligero esté suspendido, el STE-CDMX suele implementar apoyos emergentes, como unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubren el recorrido entre Tasqueña y Xochimilco, deteniéndose en puntos intermedios para mantener la conectividad.

Además, otras alternativas para moverse por el sur de la ciudad incluyen:

Metro Línea 2 en la estación Tasqueña (conexión al Tren Ligero).

en la estación (conexión al Tren Ligero). Metrobús y Microbuses que circulan por Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan .

y que circulan por y . Taxis y servicios de transporte por aplicación, en caso de viajes puntuales fuera de horarios pico.

El STE recomienda a los usuarios revisar las cuentas oficiales del Tren Ligero en redes sociales para conocer el estado del servicio en tiempo real, y anticipar sus rutas tomando en cuenta estas opciones de apoyo mientras se normaliza el funcionamiento de la línea.