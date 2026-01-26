Quadri denuncia que un pastor belga sin correa mató a su perro “Vito” mientras paseaban por Coyoacán | VIDEO

El político y excandidato presidencial Gabriel Quadri denunció en redes sociales un lamentable hecho que terminó con la vida de su perro “Vito”, luego de que un perro de raza Pastor Belga Malinois sin correa lo atacara mientras paseaban en calles de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

Quadri compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un video que muestra cómo el Malinois, descrito como “grande y suelto”, corre de manera agresiva y se lanza contra “Vito”. En las imágenes se aprecia el desesperado intento de Quadri y de otra persona por separar a los perros, pero Vito sufrió heridas que finalmente resultaron mortales.

Aquí está el video del ataque del perro Malinois que mató a Vito... https://t.co/Vi3Hl35LIj pic.twitter.com/t4ewF6uL4Z — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 26, 2026

Qué ocurrió con Vito, la mascota de Gabriel Quadri

El excandidato explicó que su perro “jamás agredió a nadie” y lamentó la pérdida de su compañero canino. Según su denuncia, el dueño del perro atacante no se responsabilizó por los hechos ni por los daños ocasionados.

El hecho ocurrió en la colonia Romero de Terreros, en la intersección de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha, una zona donde, según Quadri, “Vito” fue sorprendido por el ataque del Malinois.

Este era mi adorable Vito. Jamás agredió a nadie. Aquí voy con él unos segundos antes de que lo atacara el Malinois, que se ve al fondo suelto... pic.twitter.com/b99DOkZ1te — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 26, 2026

Reacciones y exigencias tras el ataque en Coyoacán

El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios externaron su solidaridad con Quadri y su familia y solicitaron que se investigue el incidente para evitar que vuelva a ocurrir. Muchos señalaron la importancia de mantener a los perros con correa y las medidas de seguridad correspondientes para evitar ataques en vía pública.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si las autoridades de la Ciudad de México han intervenido formalmente para iniciar una investigación ni si habrá sanciones para el dueño del perro que atacó a "Vito".