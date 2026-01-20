Horóscopo de Nana Calistar: 5 signos del zodiaco que a mitad de semana mantienen un golpe de suerte y fortuna

Nana Calistar recomienda no dejar pasar las oportunidades por miedo o duda. Getty Images

La mitad de la semana llega con movimientos importantes en el plano energético y emocional. De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar, cinco signos del zodiaco mantienen un golpe de suerte y fortuna que puede traducirse en oportunidades económicas, noticias positivas o avances personales inesperados.

Este periodo es clave para tomar decisiones, cerrar acuerdos y confiar en la intuición. La astróloga señala que la energía se mueve a favor de quienes se atreven a actuar con determinación, pero también con los pies bien puestos sobre la tierra.

Los 5 signos que atraen suerte y fortuna a mitad de semana

Tauro

La estabilidad que tanto buscas comienza a llegar. Nana Calistar indica que Tauro puede recibir una entrada de dinero inesperada o una propuesta que mejora su situación laboral. Es momento de confiar en tu esfuerzo.

Leo

El brillo natural de Leo se potencia. Esta mitad de semana trae reconocimiento, éxito y buenas noticias, especialmente en temas profesionales. Aprovecha para cerrar tratos o iniciar proyectos.

Escorpio

Escorpio entra en una racha de buena fortuna emocional y económica. Se activan oportunidades que estaban detenidas y llega claridad para tomar decisiones importantes.

Capricornio

La constancia rinde frutos. Según Nana Calistar, Capricornio puede recibir respuestas positivas relacionadas con pagos, inversiones o trámites que parecían estancados.

Piscis

La suerte acompaña a Piscis en temas personales. Hay protección energética, encuentros positivos y posibilidades de mejorar ingresos si se actúa con enfoque y disciplina.

Consejos de Nana Calistar para aprovechar esta racha positiva

Nana Calistar recomienda no dejar pasar las oportunidades por miedo o duda. La suerte aparece, pero necesita acción. Es importante evitar gastos impulsivos, cuidar las palabras y rodearse de personas que sumen.

También aconseja escuchar la intuición y prestar atención a señales que pueden parecer pequeñas, pero que marcan el camino correcto. Para estos cinco signos, la mitad de la semana no es para quedarse quietos, sino para avanzar con confianza.

Aunque la fortuna favorece especialmente a Tauro, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis, la astróloga recuerda que todos los signos pueden beneficiarse si mantienen una actitud positiva y responsable.