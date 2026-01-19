Por su vigésimo quinto aniversario, la trilogía de “El Señor de los Anillos” regresa a cines

Una de las trilogías más queridas tanto por critica como audiencias en la historia del cine volverá a la pantalla grande. Cinemex anunció el reestreno de la trilogía de El Señor de los Anillos en su versión extendida, con funciones programadas a partir del 29 de enero de 2026 en complejos de todo el país.

De vuelta a la aventura tras más de dos décadas

Hace más de 20 años llegó a los cines una saga que se convertiría en un referente del séptimo arte y que hasta hoy, mantiene una sólida base de millones de fans alrededor del mundo. Basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos marcó un antes y un después en la forma de adaptar historias épicas de fantasía al cine.

Ahora, como parte de la celebración por el 25 aniversario de La Comunidad del Anillo, la trilogía dirigida por Peter Jackson podrá disfrutarse nuevamente en salas mexicanas.

La Tierra Media vuelve en su versión extendida

A través de sus redes sociales oficiales, Cinemex confirmó que la preventa de boletos ya está disponible para las tres películas en su edición extendida, tanto en la app como en el sitio web de la cadena.

Estas versiones incluyen escenas adicionales que no formaron parte de los estrenos originales en cine, ofreciendo una experiencia más completa tanto para nuevos espectadores como para fans de toda la vida. Las funciones se exhibirán en idioma original con subtítulos en español.

Fechas oficiales de estreno

La proyección de la trilogía será de manera paulatina y en las siguientes fechas:

La Comunidad del Anillo – Disponible a partir del 29 de enero

– Disponible a partir del Las Dos Torres – Estreno el 5 de febrero

– Estreno el El Retorno del Rey – También a partir del 5 de febrero

Cinemex acompaña este anuncio con el mensaje: “Llegó la hora de escuchar la canción que perdurará por edades”, invitando al público a regresar a la Tierra Media.

El Señor de los Anillos es una de las trilogías más grandes de la historia de la literatura y el cine. Ganadora de 17 premios Oscar, su versión cinematográfica original tiene una duración total de 9 horas y 20 minutos, mientras que la versión extendida alcanza las 11 horas y 30 minutos.

Se esperan ejércitos de fans en las salas

Los precios varían según el tipo de sala:

Sala tradicional: entre 102 y 160 pesos para adultos

entre para adultos Sala Platino: entre 202 y 248 pesos

Las entradas pueden adquirirse desde ahora en la app de Cinemex o directamente en las sucursales. El reestreno por el 25 aniversario vendrá acompañado de vasos y palomeras coleccionables, lo que aumenta el atractivo del evento, cuyos diseños y precio aun están por revelarse. Debido al fenómeno cultural que representa la saga, se recomienda comprar los boletos con anticipación, ya que se espera una alta demanda.

