Blue Monday: Por qué hoy es el día “más triste” del año y lo que la ciencia dice sobre este día

El Blue Monday o también conocido como “el lunes más triste del año”, es un concepto que se conmemora cada tercer lunes de enero y que tiene su origen en 2005. Y aunque la comunidad científica ha mencionado que no tiene una base real en la neurociencia o la psiquiatría, te dejamos el por qué dicen eso y si puede ser sinónimo de un marketing.

Te dejamos todo lo que debes saber este día y si es real que existe una base real en la ciencia para determinar la tristeza colectiva en un solo día.

¿Qué es el Blue Monday?

Surgió en 2005 a partir de una fórmula matemática creada por el psicológo Cliff Arnall, quien combinó factores como el clima gélido del invierno, las deudas acumuladas tras las fiestas decembrinas, el tiempo transcurrido desde Navidad y el sentimiento de culpa por haber abandonado ya los propósitos de año nuevo, que decidió llamarlo “Blue Monday”.

Aunque inicialmente fue una estrategia publicitaria de una agencia de viajes para incentivar la compra de boletos, la idea se viralizó globalmente como un fenómeno psicológico social. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la comunidad científica ha mencionado que no tiene una base real en la neurociencia o la psiquiatría, calificándolo como algo de la pseudociencia.

Es decir, no existe un solo día que pueda determinar la tristeza colectiva, ya que el estado de ánimo depende de variables individuales y químicas mucho más complejas.

¿Cómo sobrevivir al día más triste del año?

En la actualidad el Blue Monday ha evolucionado más hacia una conversación sobre la importancia de la salud mental, pues más allá de ser un día “triste”, se utiliza como un recordatorio para concientizar sobre las realidades. Es una oportunidad para normalizar que no existen los sentimientos buenos o malos, sino que esto es un constructo social que viene directamente del capitalismo.

Recuerda que también es importante mantener a tu red de apoyo cerca de ti, así que si te sientes presionado por el Blue Monday, te dejamos algunos consejos:

Evita la autopresión y establece metas pequeñas diarias que puedan ser un logro personal

Realiza actividades relajantes o físicas, esto ayudará a que te sientas en confianza contigo mismo o misma y así puedas despejar tu mente

Desconéctate un poco de las redes sociales, porque aunque pueden ser divertidas, también pueden abrumar, solo mantén pendiente a tu red de apoyo

En caso de ser necesario, ir con un especialista en salud mental es lo ideal para comenzar un proceso de entendimiento para ti mismo (a)

Informa a tu red de apoyo sobre lo que necesitas o requieres, porque nadie realmente está solo o sola

¿Por qué se dice que el Blue Monday es marketing?

Como se dijo anteriormente, el Blue Monday o el día más triste del año no puede decidirse colectivamente. En un inicio ni siquiera los psicólogos lo tomaban como algo real, sin embargo, a pesar de que se dijera que era para atraer a las personas a comprar para que se sintieran mejor, pasó a ser un día de conciencia.

Es decir, esto ahora lo retoman para hacerle saber a la gente en el mundo que hoy no es un día malo, al contrario, que para todos un día socialmente malo puede ser cualquiera. Además, lo malo es algo completamente subjetivo pues depende del contexto de las personas lo que es malo.

Asimismo, se hace hincapié en que la salud mental es tan importante como la salud misma, es por eso que realmente el Blue Monday funciona como un día de conciencia para pedir ayuda y mantenerte al lado de tu red de apoyo.

