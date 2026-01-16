PVEM descarta ruptura con Morena pero fija límites en la Reforma Electoral

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que su bancada no contempla una ruptura con Morena, aunque subrayó que existen puntos “no negociables” dentro de la propuesta de reforma electoral. El legislador enfatizó que el diálogo real y la construcción de consensos comenzarán únicamente cuando se instale una mesa de trabajo formal, pues hasta el momento solo existen expresiones y comentarios sobre el proyecto legislativo.

Durante una entrevista en el programa “Asi Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el senador aclaró que el PVEM mantiene firme su compromiso con la Presidenta de la República, con quien caminaron en campaña. Sin embargo, precisó que no respaldarán ninguna iniciativa que vulnere la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), disminuya la representación proporcional o afecte el financiamiento público de los partidos de una manera que resulte inequitativa para las minorías.

¿Cuáles son los puntos no negociables del PVEM?

Ramírez Marín explicó que la reducción del presupuesto debe ser analizada con cuidado, criticando que se pretenda aplicar un recorte parejo del 50% cuando las condiciones de los partidos son distintas. Para el senador, esto beneficia injustamente al partido mayoritario, comparando la situación con una carrera donde se pretende que el ganador del año pasado inicie la nueva competencia con una ventaja de 40 metros sobre el resto.

¿Qué postura tiene el Verde sobre las listas plurinominales?

Finalmente, el legislador señaló que el objetivo debe ser legislar con una visión de largo plazo y no para momentos coyunturales, tomando como referencia que reformas anteriores han perdurado por muchos años. En cuanto a las listas plurinominales, manifestó que el interés del Verde es evitar que estas se conviertan en “propiedad privada” de dirigentes o familias, buscando que vuelvan a ser instrumentos de trabajo para la sociedad.

