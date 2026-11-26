Un nuevo grupo de organizaciones civiles bajo el nombre de “Marea Mexicana” prepara una movilización en al menos 26 estados del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) tras presentar una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir que ya se nombre a la nueva cabeza de la institución.

Gabriela Sterling, representante de Poder Ciudadano, A.C., estuvo en cabina con Enrique Hernández Alcázar durante el programa “Así las Cosas” para compartir detalles de esta nueva ola de organizaciones que, afirma, no están al servicio de ningún particular.

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¿Qué demanda la “Marea Mexicana”?

“Necesitamos recuperar un INE que durante muchos años había sido un ejemplo para nosotros y para muchos países”, apuntó Gabriela Sterling, y explicó que uno de las principales demandas de este nuevo movimiento es que sí se contemple a los ciudadanos para todo lo relacionado con la elección de la presidencia del órgano electoral.

“Que la persona que va a encabezar esta nueva presidencia tenga experiencia, que sea confiable, pero lo más importante es que no tenga nexos con ningún partido político y sobretodo con el gobierno en el poder”. — Gabriela Sterling, representantes de Poder Ciudadano

Son más de 120 organizaciones y se distinguen de “Marea Rosa”

La líder de Poder Ciudadano explica que la marea que vestirá de verde cuenta actualmente con más de 120 organizaciones y ante el cuestionamiento sobre su relación con la “Marea Rosa”, aclaró que este nuevo conglomerado no está al servicio de ningún particular.

“El juicio se presentó a través de amigos en colaboración y Poder Ciudadano… esta asociación tiene poco más de siete años… la marea rosa y la marea mexicana empezó después de esto” — Gabriela Sterling, representantes de Poder Ciudadano

Destacó que son personas y organizaciones totalmente diferentes que decidieron ponerse de acuerdo en que “lo más importante son nuestras instituciones, nuestro México”.

¿Dónde se manifestarán el próximo 6 de diciembre?

Sterling compartió que la “Marea Mexicana” que se distinguirá con vestimenta color verde, ya cuenta con 41 sedes de las cuales 36 son en México y cinco en el extranjero. Y que las movilizaciones previstas para el próximo 6 de diciembre ocurrirán en al menos 26 estados de los 32 del país a partir de las 10 de la mañana.

En la Ciudad de México la caminata saldrá desde el Auditorio Nacional rumbo al Ángel de la Independencia donde participarán distintas voces en un foro al aire libre.

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