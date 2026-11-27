Luego de que la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez reclasificó a homicidio doloso simple el crimen en contra de Marichuy Zamudio en 2016, y sentenció al responsable Gabriel Eduardo Galván Figueroa a sólo 11 años en prisión, su madre Yesenia aseguró que además de impugnar la resolución, denunciará a la juzgadora y pide su renuncia.

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En entrevista con Enrique Hernández Alcazar, Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, alzó la voz en contra de la juzgadora que reclasificó el delito de feminicidio agravado, establecido en la carpeta de investigación desde 2020, acusándola de volver a matar a su hija “de una forma institucional”.

“Estoy molesta porque pues ésta persona vino y tiró a la basura casi 11 años de trabajo, de peritos, de fiscal y se investigó con perspectiva de género. Se judicializó todavía cuando estaba la fiscal de CDMX Ernestina Godoy”. — Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio

Madre de Marichuy, molesta por la sentencia que podría beneficiar al agresor

Yesenia Zamudio cuenta que tras la sentencia en contra de Gabriel, se presentó frente a la jueza y le manifestó su inconformidad por la resolución, pues considera que ante la reclasificación del delito y la cantidad de años impuestos para estar en la cárcel, él todavía podría recurrir a figuras legales que lo beneficien para salir antes.

“Prácticamente es como si lo hubiera dejado en libertad porque todavía él se va a amparar, se va a meter como primo delincuente y cosas que podrían beneficiarlo para salir antes”. — Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio

Yesenia recalca que su hija no sólo sufrió violencia física, sino también violencia sexual y que la reclasificación del delito ocurrió luego de investigarse con perspectiva de género “siguiendo la recomendación de Derechos Humanos, la recomendación anual de 2019”.

“Yo leí un peritaje que, pues es muy doloroso, pero ahí hablaba de que mi hija había sufrido violación, y entonces viene esta juez y dice que no hay violencia de género cuando aparte eran dos hombres”. — Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio

Pide renuncia de la jueza

La madre de Marichuy también acusó que al acudir ante la jueza para solicitar la copia de la sentencia, se la negaron y se la querían entregar hasta el lunes, “cuando ya se vencía el tiempo para meter mis alegatos”.

“Yo voy a apelar, aparte la voy a denunciar (...) yo ahorita estoy pidiendo su renuncia, y que la lleven a juicio porque esa persona no puede estar llevando este tipo de caso, imagínate cuántos feminicidas va a dejar en libertad”. — Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio

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