Inteligencia Artificial francesa busca prevenir el cáncer de mama hasta cinco años antes de su aparición

El avance de la tecnología médica ha alcanzado un nuevo hito gracias a la startup francesa Azur Valley AI. Durante una charla que tuvimos en el Unveiled de CES 2026, Hakima Berdouz, fundadora y CEO de la compañía, nos presentó Hope, una aplicación diseñada para convertirse en la primera clínica digital inteligente de salud mamaria. El objetivo es ambicioso pero claro: derrotar al cáncer de mama mediante la prevención y la detección de señales que el ojo humano o los métodos tradicionales suelen pasar por alto en etapas iniciales.

¿Cómo funciona la tecnología detrás de Hope?

La propuesta de Azur Valley AI se basa en una tecnología patentada capaz de identificar “eventos raros” y capturar señales débiles en el organismo. Según Berdouz, el cáncer de mama no aparece de la noche a la mañana; tiene un proceso de incubación silencioso. La inteligencia artificial de esta aplicación analiza datos para realizar predicciones de riesgo hasta cinco años antes de que el cáncer se manifieste de forma clínica. Este sistema es especialmente útil para mujeres jóvenes que aún no tienen edad para realizarse mamografías periódicas, detectando incluso ligeras variaciones en la piel que podrían indicar una anomalía.

¿Qué herramientas ofrece la aplicación a las usuarias?

El enfoque de la plataforma es integral y se divide en tres pilares fundamentales para el cuidado de la salud:

Prevención activa: Información y hábitos para reducir el 40% de los casos que son evitables.

Autoexploración guiada: Ayuda a las usuarias a conocer qué es “normal” en su cuerpo para detectar irregularidades de inmediato.

Conexión profesional: La aplicación facilita el vínculo con ginecólogos y especialistas para actuar rápidamente ante cualquier sospecha.

¿Cuándo estará disponible en español y en qué regiones?

Actualmente, la aplicación ya se puede descargar de forma global a través de las tiendas digitales (App Store y Play Store) y es gratuita para todas las mujeres mayores de 25 años. Aunque hoy el software solo está disponible en francés e inglés, la fundadora confirmó que la versión en español llegará en los próximos dos o tres meses. Además, la empresa planea una expansión masiva para 2026, incluyendo colaboraciones estratégicas con gigantes tecnológicos como Capgemini para realizar experimentaciones en mercados emergentes.