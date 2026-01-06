Influencer compra mil Roscas de Reyes en Costco y se vuelve viral; ya sólo le quedan 50 piezas

Una influencer se volvió tendencia en redes sociales luego de que circulara un video donde se le observa comprando mil Roscas de Reyes en una tienda de Costco para revenderlas en Manzanillo. Las imágenes generaron reacciones encontradas y abrieron un debate sobre el acaparamiento de productos de temporada.

En el material, compartido por usuarios en plataformas digitales, se aprecia a la compradora retirando grandes cantidades de Roscas de Reyes del área de panadería. De acuerdo con lo mostrado, la intención era revenderlas en su ciudad, aprovechando la alta demanda previa al 6 de enero.

Reacciones en redes y debate público

Tras la difusión del video, numerosos usuarios expresaron críticas por considerar que la compra masiva limitó el acceso a otros consumidores. Otros defendieron la acción, argumentando que se trata de una práctica comercial y que la tienda permitió la transacción. El caso se volvió viral por la escasez temporal reportada por algunos clientes y por el contexto de alta demanda.

¿Existen reglas sobre compras al mayoreo?

Las cadenas de autoservicio operan bajo políticas internas que pueden variar por sucursal y temporada. En general, la venta al mayoreo está permitida si el inventario lo permite y no existe una restricción explícita. Hasta ahora, Costco no ha emitido un posicionamiento público específico sobre este caso en Manzanillo.

Autoridades de consumo suelen recomendar compras moderadas y transparencia en precios durante temporadas altas. Por su parte, los comercios pueden establecer límites por cliente cuando el abasto se ve comprometido, una medida que algunas cadenas aplican en productos sensibles.