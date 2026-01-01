Hallan muerta a Victoria, hija de Tommy Lee Jones, a los 34 años en un hotel de San Francisco

La oficina del forense de San Francisco será la encargada de emitir el informe oficial en los próximos días. Getty Images

Las autoridades de San Francisco investigan la muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, quien fue encontrada sin vida a los 34 años en un hotel de la ciudad, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo de Victoria fue localizado por personal del hotel, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte ni han informado si existen indicios de un hecho violento.

El Departamento de Policía de San Francisco indicó que el caso permanece bajo investigación y que se están recabando pruebas, así como revisando cámaras de seguridad y entrevistando a posibles testigos. Las autoridades también señalaron que se notificó a los familiares y que se respetará la privacidad de la familia mientras avanzan las diligencias.

¿De qué murió Victoria Jones?

Victoria Jones mantenía un perfil discreto, alejado del foco mediático que acompañó durante décadas la carrera de su padre en Hollywood. A diferencia de otros familiares de figuras públicas, no tenía presencia constante en la industria del entretenimiento ni en redes sociales, según registros públicos.

La noticia ha generado conmoción en medios internacionales y entre seguidores del actor, ganador del Óscar y protagonista de películas icónicas como The Fugitive, No Country for Old Men y Men in Black. Hasta ahora, Tommy Lee Jones no ha emitido ningún comunicado público sobre el fallecimiento de su hija.

Expertos señalan que, en casos como este, los resultados de la autopsia serán clave para determinar las circunstancias del deceso y descartar o confirmar posibles responsabilidades. La oficina del forense de San Francisco será la encargada de emitir el informe oficial en los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y pidieron evitar especulaciones hasta que se cuente con información confirmada. El caso continúa en desarrollo.