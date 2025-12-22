Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha, sufre robo en casa y oficinas; así ocurrió el asalto | VIDEO

La Ruta de la Garnacha se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos más auténticos dentro de YouTube. IG/lalovillarp

El reconocido influencer gastronómico Lalo Villar, creador del popular proyecto La Ruta de la Garnacha, informó que su casa y oficinas fueron víctimas de un robo, en un hecho que quedó registrado en un video difundido en sus redes sociales y que ha generado gran atención entre sus seguidores y la comunidad digital.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Villar explicó que delincuentes ingresaron tanto a su residencia como a sus espacios de trabajo, de donde sustrajeron equipo de producción, cámaras, drones y otros objetos de valor utilizados para crear contenido.

Aunque el influencer no detalló el monto de lo robado, la denuncia ha llamado la atención por el impacto que tiene en su labor como creador de contenido gastronómico y documentalista de comida callejera en México.

El impacto del robo en su trabajo

La Ruta de la Garnacha se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos más auténticos dentro de YouTube y redes sociales, recorriendo distintas ciudades para mostrar la gastronomía popular de México y otros países.

El robo de equipo representa no solo una pérdida económica, sino también una afectación directa a la capacidad del equipo para trabajar y publicar nuevos contenidos en un momento de alta actividad para la plataforma.

En su mensaje, Villar también pidió a sus seguidores que estén atentos y que, en caso de reconocer equipos o pertenencias robadas, lo informen a las autoridades correspondientes o directamente a su equipo. La publicación de video con fragmentos del robo se ha compartido ampliamente, generando reacciones de solidaridad y apoyo por parte de otros creadores y fanáticos del influencer.

Usuarios de redes sociales han expresado su solidaridad con Lalo Villar, destacando su trabajo constante y la influencia que ha tenido en la promoción de la comida callejera y tradiciones culinarias mexicanas. Algunos también han cuestionado la seguridad en las zonas donde se ubican oficinas y estudios de creadores de contenido.