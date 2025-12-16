Las películas más vistas de 2025 y las tendencias del cine global

El cine de 2025 no puede leerse solo desde la taquilla ni desde las listas que postulan lo mejor del año. No desde la opinión sino desde los datos. No desde el gusto particular sino del dinero que dejaron en entradas, en números de streaming. El comportamiento de las audiencias, el peso creciente de producciones fuera de Hollywood y la consolidación de franquicias como eje del consumo cultural delinearon un año en el que la industria confirmó hacia dónde se mueve el entretenimiento global y qué tipo de historias logran sostener conversación, permanencia y escala.

Más que un año de rupturas, 2025 fue un año de confirmaciones: la animación mantiene su dominio comercial, las adaptaciones de propiedades digitales funcionan como motores de audiencia y el cine asiático dejó de ser una excepción para convertirse en un actor central del mercado global. En ese contexto, estas fueron las películas que marcaron agenda, números y discusión.

Ne Zha 2: la animación y el desplazamiento del filme tradicional

Ne Zha 2 se posicionó como la película más vista del año a nivel mundial, no solo por su recaudación cercana a los 2 mil 200 millones de dólares, según la revista Forbes, sino por lo que representa: la consolidación del cine chino como un competidor directo de Hollywood en productos de gran escala. Su impacto evidenció que el consumo cultural ya no responde únicamente a los circuitos tradicionales de distribución occidental.

En la misma línea, Zootopia 2 y How to Train Your Dragon confirmaron que la animación sigue siendo el formato más estable para convocar audiencias intergeneracionales, sostener secuelas y garantizar rendimiento internacional sin depender del star system.

Ne Zha 2 promocional Ampliar

Lilo & Stitch: De franquicias, remakes y vuelta a las historias familiares

La versión de Lilo & Stitch (1 mil millones de dólares en recaudación reporta The New York Times) y A Minecraft Movie (950 millones de dólares según el sitio The Numbers) reforzaron una tendencia que lleva años afianzándose. Las audiencias responden a universos conocidos, especialmente cuando estos cruzan generaciones o nacen en plataformas digitales con comunidades ya consolidadas. En 2025, estas producciones no solo fueron exitosas; funcionaron como anclas de programación para estudios y plataformas.

Jurassic World: Rebirth y Mission: Impossible – The Final Reckoning mostraron que las franquicias de acción continúan siendo relevantes, aunque con un desempeño más contenido frente al dominio de la animación. El cierre de ciclo de Mission: Impossible también marcó uno de los últimos grandes ejercicios del cine de acción basado en figuras individuales.

Demon Slayer: Infinity Castle: El peso del anime y la expansión cultural asiática

Demon Slayer: Infinity Castle (664.2 millones de dólares en recaudación de acuerdo con IMDB) volvió a colocar al anime como un fenómeno que ya no se limita a nichos. Su desempeño confirmó que el público internacional no solo consume estas historias, sino que las integra a la conversación cultural general, al mismo nivel que cualquier producción de gran estudio.

Este fenómeno no fue aislado: 2025 consolidó la normalización del contenido asiático como parte del menú principal del entretenimiento global.

Demon Slayer: Infinity Castle promocional Ampliar

F1: El cine como reflejo del ecosistema mediático

F1: The Movie confirmó otra línea clave del año: la conexión entre cine, deporte y plataformas de contenido (631 MDD según IMDB). Su desempeño estuvo directamente ligado al crecimiento del automovilismo como espectáculo global y a su presencia constante en series, documentales y narrativas digitales.

Superman: De superhéroes, reinicios y desgaste controlado

El reinicio de Superman no dominó la taquilla (616 millones según The Hollywood Reporter), pero sí la conversación. Su importancia estuvo menos en los números y más en el intento de reordenar una franquicia que busca redefinir su lugar dentro de un género que muestra señales claras de saturación, aunque aún conserva capacidad de movilización cultural.

La lectura de fondo

El cine de 2025 dejó claro que el entretenimiento cultural ya no se define por un solo centro de producción ni por una única fórmula narrativa. Las audiencias respondieron a productos reconocibles, pero también a propuestas que llegan desde otros mercados con estructuras industriales propias. La animación, el anime y las franquicias transmedia dominaron el año, mientras el cine de autor y las apuestas medianas quedaron desplazadas a circuitos más específicos.

Más que una lista de éxitos, 2025 funcionó como un mapa del consumo cultural contemporáneo, donde el cine sigue siendo relevante no solo por lo que cuenta, sino por cómo se integra al ecosistema más amplio de plataformas, comunidades y narrativas compartidas.