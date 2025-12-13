¿Dormir con el cabello mojado causa dolor de cabeza? Esto explican los expertos

¿Alguna vez te dijeron que dormir con el cabello mojado provoca dolor de cabeza? Esta es una de las creencias más extendidas en temas de salud cotidiana, pero ¿qué tan cierta es? De acuerdo con médicos y especialistas, no existe evidencia científica que pruebe que el cabello mojado causa dolor de cabeza de forma directa. Sin embargo, sí hay factores asociados que pueden generar molestias.

Los neurólogos explican que el dolor de cabeza aparece cuando se activan ciertos nervios, músculos o vasos sanguíneos. Dormir con el pelo húmedo no activa estos mecanismos por sí solo, pero puede desencadenar situaciones que sí contribuyen a un malestar.

Uno de los factores más mencionados es la baja de temperatura corporal. Si duermes con el cuero cabelludo húmedo, la cabeza pierde calor más rápido, lo que puede provocar tensión en los músculos del cuello y el cuero cabelludo. Esto no causa un dolor de cabeza por infección o inflamación, pero sí puede generar un dolor tensional, el tipo más común.

Los expertos también señalan que dormir con el cabello mojado aumenta la probabilidad de despertar con rigidez, molestias cervicales y sensación de pesadez en la cabeza, condiciones que pueden confundirse con un dolor de cabeza originado por el cabello.

Otro punto importante es la salud capilar y del cuero cabelludo. Mantener la humedad durante toda la noche favorece la proliferación de hongos y bacterias en la almohada, lo que puede causar irritaciones o inflamación leve. Aunque esto no desencadena dolor de cabeza directamente, sí puede aumentar la sensibilidad del cuero cabelludo.

Para evitar estas molestias, los médicos recomiendan secar el cabello al menos en un 70% antes de acostarse, usar una funda de satén para reducir fricción y evitar dormir en habitaciones demasiado frías.

En conclusión, dormir con el cabello mojado no causa dolor de cabeza de manera directa, pero sí puede contribuir a molestias tensionales y rigidez muscular que se sienten como tal. La clave está en mantener un equilibrio entre comodidad y cuidado del cuero cabelludo.