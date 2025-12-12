“Nos toca a nosotros”: Generación Z marchará en CDMX tras “zocalazo” de Sheinbaum: Ruta, horario y todo sobre el 14D

Miembros de la Generación Z en la Ciudad de México, México, el 20 de noviembre de 2025, marchan para intentar interrumpir el Desfile Cívico-Militar que conmemora el 115.º aniversario de la Revolución Mexicana.

Después de las celebraciones en la Basílica de Guadalupe y a una semana del mitin masivo de Morena en el Zócalo, Generación Z anunció los detalles de su siguiente marcha en la Ciudad de México, una movilización que ahora llamaron “del silencio” y que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 10:30 de la mañana, con media hora de tolerancia, para iniciar la caminata a las 11:00 rumbo a la Plaza de la Constitución.

El punto de reunión será el Ángel de la Independencia; sin embargo, en esta ocasión reveló que realizará paradas. Sí, el colectivo dio a conocer que hará al menos dos paradas para “integración a protesta tarde”, siendo la primera en el Monumento a Cuitláhuac en Paseo de la Reforma, a las 11:25 de la mañana, deteniéndose por cinco minutos; y la segunda en la Fuente de la República, cerca del Caballito, media hora después, a las 12:00, para detenerse otros cinco minutos y esperar que se unan más personas al contingente.

Cierres y alternativas viales

Se estima que con esta movilización, vialidades como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles aledañas se vean afectadas, siendo Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier las posibles alternativas viales, aunque siempre es mejor mantenerse al tanto de la información que emite el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Cabe destacar que estados y ciudades como Jalisco, Michoacán, Morelos, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, así como Los Cabos, Chetumal, Puerto Vallarta, Hermosillo, entre otras, también fueron convocadas.

“Demostremos que no somos acarreados”

La más reciente marcha del movimiento ocurrió el pasado jueves 20 de noviembre, caracterizada, principalmente, por la muy baja participación en comparación con la del 15N, que se convirtió en un fenómeno por todos lados; fue la que obtuvo mayor atención mediática debido a los episodios de violencia derivados de la brutalidad policial, la presencia del bloque negro y otros factores. Pero también destacó por los señalamientos sobre presuntos vínculos con la oposición, lanzados desde Palacio Nacional por la presidenta Sheinbaum.

Pasó poco para que, tras un mes de protestas en contra de su gobierno, la mandataria respondiera con un mitin multitudinario el 6 de diciembre, convocado con el argumento de celebrar los siete años de la llegada de Morena al poder, donde, nada más empezó, dijo que “los jóvenes en su mayoría están con la transformación”.

Ese mismo día, entre denuncias de presunto acarreo, que fue documentado por periodistas como Luis Daniel Nava (Proceso), Amado Azueta (Latinus) con el “acarreo digital”, además de registros de Irving Pineda y César Contreras mostrando decenas de autobuses, Generación Z publicó en sus redes un “ahora nos toca a nosotros”, como respuesta al “zocalazo” de Sheinbaum, un término usado para referirse a las concentraciones masivas en la Plaza de la Constitución y que fue empleado, en su momento, por el morenista Porfirio Muñoz Ledo en 2021 cuando AMLO era presidente.

Demostremos que no somos acarreados. — Generación Z a través de X.

Con todo esto, y con la convocatoria de Generación Z en marcha, lo que comienza a notarse es una dinámica en la que estos actores políticos y sociales buscan reforzar su legitimidad y competir por demostrar quién tiene mayor capacidad de convocatoria a través de discursos y manifestaciones.

