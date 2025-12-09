Salario mínimo sube, ¿por qué mi sueldo no aumenta? Estas son las causas reales

Cada diciembre, cuando se anuncia el aumento al salario mínimo en México, surge la misma duda en millones de trabajadores: “Si el salario mínimo subió… ¿por qué mi sueldo sigue igual?” La respuesta está en lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en cómo funciona el sistema salarial en el país.

La confusión nace porque muchos creen que cuando el salario mínimo aumenta, todos los sueldos del país deben subir automáticamente, pero la LFT no funciona así. De acuerdo con el marco legal (artículos 90 al 94), el salario mínimo es únicamente la cantidad menor que debe recibir un trabajador por una jornada diaria. Es decir, es un piso, no un punto de referencia obligatorio para quienes ya ganan arriba de ese límite.

1. Si ya ganas más que el salario mínimo, tu empresa no está obligada a subirte el sueldo

La LFT no exige que los empleadores aumenten el sueldo a quienes ya reciben un salario superior al mínimo. Si tu pago mensual no está calculado con base en el salario mínimo, el aumento no aplica de manera automática.

2. Cada empresa define sus propios tabuladores

La ley permite que las compañías tengan sus tabuladores internos y esquemas de compensación. A menos que tu contrato, sindicato o convenio colectivo esté ligado al salario mínimo, el aumento oficial no modifica directamente tu monto.

3. El salario mínimo es una política social, no empresarial

Los incrementos buscan proteger a los trabajadores de menores ingresos y combatir la pérdida de poder adquisitivo. No está diseñado para obligar a todas las empresas a actualizar sueldos generales.

4. ¿Cuándo sí debe subir tu sueldo?

Tu salario debe aumentar si:

Tu contrato lo vincula al salario mínimo.

Hay una revisión salarial en tu sindicato.

Se te paga exactamente el salario mínimo anterior.

Eres trabajador con salario integrado que depende directamente de esa base.

En resumen: si tu sueldo está arriba del salario mínimo, tu patrón no está obligado legalmente a subirlo, aunque el mínimo general aumente. Por eso, millones de mexicanos no ven reflejado ese incremento en su nómina.