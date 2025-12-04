Tenencia vehicular CDMX: ¿Cuándo aplica el descuento del 100% en 2026 y qué autos quedan exentos?

Autos particulares en la CDMX podrán tener un descuento del 100% en la tenencia vehicular a partir de 2026.

Conductores de la Ciudad de México podrán acceder a una exención del cien por ciento en la tenencia vehicular, según informó el gobierno capitalino de Clara Brugada, cuya medida viene en el Paquete Económico 2026 enviado al Congreso local para su discusión.

¿Qué autos no pagarán tenencia en CDMX en 2026?

De acuerdo con el paquete presupuestal para el próximo año, la exención del pago de tenencia aplicará únicamente para autos particulares cuyo valor sea mayor al límite actual.

Es decir, se amplía el valor máximo del vehículo para poder tener el descuento del 100% en la tenencia. El tope pasará de 250 mil pesos a 638 mil pesos con IVA, según explicó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Con esta medida se espera triplicar el número de altas de autos particulares en la capital mexicana.

¿Cuándo aplica la exención de la tenencia en CDMX?

La exención aplicará a partir de enero a marzo de 2026. La idea es que el trámite sea más simple y directo, tomando como referencia el valor de factura del vehículo, lo cual evitará tener que hacer cálculos adicionales por depreciación, según explicó la Secretaría de Finanzas.

