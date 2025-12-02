Hospital Presidente Juárez en crisis, no hay insumos ni mantenimiento para operar

En el Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, ubicado en la capital de Oaxaca, denuncian faltas de condiciones para laborar

El Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE Oaxaca) se fue a paro indefinido de labores para protestar por las pésimas condiciones, falta de medicamentos, insumos, y mantenimiento que impiden al personal médico realizar su trabajo de manera adecuada.

¿Qué detonó el paro indefinido?

En el espacio de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, el delegado sindical del ISSSTE en Oaxaca, José Manuel Andrade Rafael, expuso que la situación es “muy crítica” y que el personal está “cansado del hartazgo” de la decadencia en el centro médico, el cual es el más grande e importante del estado.

Entre lo denunciado se encuentra que los trabajadores han tenido que comprar con su propio dinero materiales esenciales como barómetros, termómetros y oxímetros. Además, la farmacia carece de medicamentos clave como metformina, paracetamol, ácido fólico y tratamientos oncológicos.

Se han enfrentado incluso a falta de agua Ampliar

¿Qué riesgos enfrenta la infraestructura del hospital?

El hospital, con 50 años de antigüedad, padece una infraestructura colapsada, pues recientemente se registró una fuga de gas en la cocina y hay un riesgo inminente debido a que fue cerca de un tanque estacionario de oxígeno con más de cinco mil litros, lo que podría provocar una explosión.

Incluso, durante una cirugía la banda del compresor de un quirófano se quemó y provocó una gran cantidad de humo que obligó a sacar a los pacientes. También se han reportado pacientes dializados a la medianoche, saliendo a las 4 de la mañana.

Un oncólogo recién renunció debido al cansancio y hartazgo emocional por atender hasta 40 consultas diarias.

"La situación sigue creciendo, las autoridades no voltean, al contrario hemos recibido amenazas incluso de muerte".



"La situación sigue creciendo, las autoridades no voltean, al contrario hemos recibido amenazas incluso de muerte".

José Manuel Andrade Rafael, delegado Sindical del Hospital Regional Presidente Benito Juárez en Oaxaca del ISSSTE

¿Qué denuncian los trabajadores ante las autoridades?

El mismo José Manuel Andrade Rafael denunció haber recibido amenazas de muerte por denunciar estas problemáticas, y a pesar de llevar más de 49 días alertando a las autoridades sobre las carencias, no han tenido ningún acercamiento ni resolución por parte de las autoridades estatales o federales, incluyendo la dirección general del ISSSTE.

