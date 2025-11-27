Verificación vehicular Edomex 2025: ÚLTIMO día de noviembre para hacerla y MULTA a extemporáneos con engomado verde

Último día de noviembre para verificar y la multa a extemporáneos con engomado verde en Edomex.

El año está por terminar y, si tienes un auto con placas del Estado de México, te queda muy poco tiempo para cumplir con la verificación vehicular correspondiente a noviembre. Si tu vehículo tiene engomado verde y terminación de placas 1 o 2, más vale que te apresures porque quedan apenas unos días para realizar el trámite hasta el domingo 30 de noviembre.

Por otro lado, si eres conductor de un automóvil con engomado azul y terminación 9 o 0, aún cuentas con todo diciembre para ponerte al día. De lo contrario, las multas pueden salir muy caras, y justo de eso va esta nota.

¿De cuánto es la multa por no verificar en noviembre 2025 en Edomex?

El programa de verificación en el Estado de México establece una multa de 3,934 pesos por no verificar conforme al calendario oficial del Área de Control de Contaminación Atmosférica.

¿Cuándo hay condonación de verificación en el Edomex?

Desde el segundo semestre de 2025, el gobierno del Estado de México mantiene vigente un programa de condonación del 100% del pago por verificación extemporánea, pero no aplica para todos.

Para que te perdonen la multa tu vehículo debe contar con su último holograma de verificación del segundo semestre de 2023 o anterior, y no haber realizado trámite de reemplacamiento o cambio de placas durante 2024 y 2025.

¿Cuándo termina el programa de condonación en Edomex 2025?

El programa de condonación de multa por verificación extemporánea estará hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuánto cuesta la verificación en Edomex 2025?

El costo depende del holograma de tu carro:

Holograma 1 y 2: 453 pesos

453 pesos Holograma 0: 566 pesos

566 pesos Holograma 00: 1,131 pesos

Requisitos para realizar la verificación

Para completar el trámite vas a necesitar:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o del pago de multa (si aplica)

Si tu vehículo es nuevo: copia de la factura

