América Latina y Unión Europea refuerzan cooperación en ciencia y tecnología: Secihti

En sesión informativa, se dieron a conocer áreas de cooperación y la construcción de una agenda común de trabajo entre países de América Latina y la Unión Europea

Se impulsarán sectores estratégicos como IA aplicada a la ciencia, cambio climático y salud, entre otros

La secretaria Ruiz Gutiérrez enfatizó que se fortalece la cooperación, intercambio de jóvenes estudiantes y potencia la relación en una agenda común

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la directora general adjunta del Directorio General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea, Signe Ratso, encabezaron una sesión informativa en la que se presentaron las áreas estratégicas para el fortalecimiento de la cooperación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

En la sesión, la secretaria Ruiz Gutiérrez dio a conocer la iniciativa para la construcción de una agenda en investigación e innovación multilateral en torno a áreas comunes de colaboración en cambio climático, sostenibilidad ambiental y transición energética, salud e inteligencia artificial (IA) aplicada a la ciencia. Lo anterior, detalló, a partir de los acuerdos alcanzados en la Primera Reunión Ministerial UE–CELAC sobre Investigación e Innovación, celebrada el pasado 29 de septiembre en Bruselas; así como de la 11ª Reunión del Comité Conjunto México–Unión Europea en Ciencia y Tecnología, celebrada este 21 de noviembre.

“Estamos reunidos representantes de países europeos como de América Latina. Aún hay reuniones pendientes donde tratamos de darle seguimiento a esta agenda que estamos construyendo. […] Queremos que haya cooperación, intercambio de jóvenes estudiantes e intensificar nuestra relación en estos términos”, expresó.

Entre los puntos a colaborar, la titular de Secihti reconoció el interés de sumar la supercomputación como un área estratégica para impulsar la soberanía tecnológica regional. En ese sentido, Ruiz Gutiérrez recordó que México se prepara para crear la supercomputadora más grande de América Latina, un proyecto que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que fortalecerá la investigación en educación, industria, salud y sectores prioritarios.

Finalmente, la secretaria de Ciencia y Tecnología invitó a las y los representantes de los países de América Latina y la Unión Europea, a participar en el STS Forum 2025 (Science and Technology in Society Forum), a celebrarse del 4 al 5 de diciembre de este año en Xochitepec, Morelos; espacio que contará, aclaró, con un Encuentro Ministerial sobre la cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación en el abordaje de desafíos comunes.

En uso de la voz, Signe Ratso reconoció el talento mexicano y latinoamericano en el sector científico-tecnológico, en áreas fundamentales como la salud, ciudades inteligentes, movilidad, seguridad tecnológica, entre otras. “Son uno de los socios más valiosos para la Unión Europea en ciencia, tecnología e innovación”.

Subrayó que ambas regiones comparten la visión de que la tecnología debe servir a las personas, con principios de ética, inclusión y transparencia: “También compartimos el interés de asegurar que la tecnología esté al servicio de las personas. Respetar la ética, la inclusión y la transparencia es fundamental, y claramente la colaboración en IA responsable aplicada a la ciencia sería mutuamente beneficiosa, como mencionó la secretaria Ruiz Gutiérrez”, añadió.

En la sesión informativa también participó el director del BSC, Mateo Valero Cortés, quien ahondó en la aplicación de la IA en la ciencia: “la investigación no es costosa; lo que es costoso es no hacer investigación. Y es bueno hacer investigación aplicada porque es nuestra responsabilidad como científicos”, constató.

Los trabajos presentados encuentran su antecedente en reuniones celebradas los días 19 y 20 de noviembre, entre representantes de la Secihti y la Comisión Europea, mismos que permitieron avanzar en la revisión técnica de temas prioritarios para la cooperación bilateral en áreas de interés común como la IA, semiconductores, salud, humanidades, transición energética, entre otras.

Las sesiones ofrecieron un espacio de diálogo constructivo orientado a identificar oportunidades de colaboración y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el fin de consolidar una agenda conjunta robusta y estratégica, en consonancia con los objetivos compartidos para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico entre América Latina y la Unión Europea.

En la sesión informativa estuvieron presentes la jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México, Suvi Roponen; y el ministro consejero de Brasil, Fernando Arruda.

Asistieron las y los Excmos. Sres. Embs. Oscar Lorenzo Arnold, de Belice; Patrick Herman, de Bélgica; Juan Duarte Cuadrado, de España; Sonia Leticia Cruz Lozano, de Honduras; Zoltán Németh, de Hungría; Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, de Nicaragua; Manuel Carvalho, de Portugal; y Stella Marina Lugo, de Venezuela. Así como representantes de los países de Alemania, Austria, Chequia, Chile, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Rumania, Suecia y Uruguay.

Para consultar la sesión informativa completa, se invita a revisar el siguiente enlace: https://bit.ly/4oO7Vzz.