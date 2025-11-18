Día de Acción de Gracias: ¿Qué es, cuándo se celebra y por qué se adopta en México?

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day, en inglés) es una de las festividades más importantes en Estados Unidos y Canadá, y aunque en México no se celebra de manera oficial, muchas familias adoptan esta tradición. Si te has preguntado por qué se reúne la gente a comer pavo en esta fecha o qué significa realmente el Día de Acción de Gracias, aquí te lo explicamos de forma clara y sencilla.

¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias se remonta a 1621 en Plymouth, Massachusetts. La historia más conocida cuenta que fue una fiesta de la cosecha compartida entre los colonos ingleses (los Peregrinos) y la tribu de nativos americanos Wampanoag.

Los colonos habían tenido un primer invierno muy duro, y los Wampanoag les enseñaron a cultivar y sobrevivir en la nueva tierra. Después de una cosecha exitosa, celebraron un banquete juntos como agradecimiento.

Aunque el significado original del Día de Acción de Gracias ha evolucionado, hoy en día es una fecha dedicada a reunir a la familia y amigos para expresar gratitud por las bendiciones recibidas durante el año.

¿Qué es el Día de Acción de Gracias?

Es una fiesta nacional que se celebra principalmente en Estados Unidos y Canadá, donde las personas se reúnen para dar gracias por la cosecha y por todo lo bueno que tienen en sus vidas. Se caracteriza por una gran cena familiar cuyo platillo principal es, casi siempre, el pavo asado relleno. Es un momento clave para el reencuentro antes de la temporada navideña.

La cena es el corazón del Día de Acción de Gracias. Además del famoso pavo asado con relleno (stuffing), la mesa se llena de guarniciones deliciosas:

Salsa de arándanos ( cranberry sauce ).

( ). Puré de papa con salsa de carne ( gravy ).

con salsa de carne ( ). Ejotes o judías verdes.

o judías verdes. Camotes endulzados (batatas).

endulzados (batatas). De postre, la estrella es el pay de calabaza (pumpkin pie).

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2025, la fecha exacta será el 27 de noviembre. En Canadá, la tradición es un poco diferente y lo celebran el segundo lunes de octubre.

¿En México se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias no es una festividad oficial en el calendario mexicano. Sin embargo, debido a la cercanía con Estados Unidos y la influencia cultural, muchas familias, especialmente aquellas con parientes del otro lado de la frontera o que han vivido en Estados Unidos, han adoptado la costumbre de organizar una cena. Es más una tradición adoptada que una celebración nacional.