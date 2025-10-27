;

  • 28 OCT 2025, Actualizado 04:20

LA CORNETA - TOP 10: Apodos para flacos

Todos tenemos un amigo que, no importan lo que coma, si hace ejercicio, si tiene o no dinero, nunca sube de peso y cada vez se ve más delgado. Por eso, este lunes, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal te dejan unas buenas opciones para llamarle a esa persona flaca para siempre.

La Corneta: TOP 10 Lunes 8 de septiembre 2025 - Cómo NO romper el hielo

La Corneta: TOP 10 Lunes 8 de septiembre 2025 - Cómo NO romper el hielo

LA CORNETA

Todos tenemos un amigo que, no importan lo que coma, si hace ejercicio, si tiene o no dinero, nunca sube de peso y cada vez se ve más delgado. Por eso, este lunes, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal te dejan unas buenas opciones para llamarle a esa persona flaca para siempre.

LA CORNETA - TOP 10: Apodos para flacos

LA CORNETA - TOP 10: Apodos para flacos

08:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad