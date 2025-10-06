Nirvana gana demanda por la portada de “Nevermind”

Un juez federal de los Estados Unidos ha desestimado por segunda ocasión la demanda presentada por Spencer Elden, quien aparecía como un bebé desnudo en la inconfundible portada del álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en 1991.

Elden acusaba a la banda de distribución de pornografía infantil por el uso de su imagen, una alegación que el juez Fernando M. Olguin consideró infundada.

La imagen no es sexualmente explícita

En su resolución, el juez Olguin argumentó que “ni la pose, ni el enfoque, ni el contexto general sugieren que la portada del álbum contenga conducta sexual explícita”. Comparó la fotografía con una “imagen familiar de un niño desnudo bañándose”, señalando que no cumple con los criterios legales para ser considerada pornografía infantil, según la legislación estadounidense.

Un caso con varios capítulos legales

Elden, hoy de 34 años, presentó su primera demanda en 2021, alegando que la fotografía , en la que aparece nadando desnudo hacia un billete de un dólar atado a un anzuelo, constituía “explotación sexual comercial”. La demanda fue desestimada en 2022 por estar fuera del plazo legal, pero el Noveno Circuito de Apelaciones revocó esa decisión en 2023, permitiendo que el caso continuara.

El fallo también subraya las acciones de Elden en años recientes, que contradicen su alegato de daño personal. El juez señaló que el demandante “ha disfrutado y se ha beneficiado económicamente de su participación en la portada del álbum”, incluyendo la venta de recuerdos autografiados y la recreación voluntaria de la fotografía. “Sus acciones son difíciles de conciliar con sus argumentos de que sufrió daños graves”, escribió el juez.

Reacciones de ambas partes

Los abogados de Elden no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios tras el fallo. En cambio, el abogado de Nirvana, Bert H. Deixler, celebró la decisión judicial:

“Nos alegra que la corte haya finalizado este caso sin mérito y liberado a nuestros clientes creativos del estigma de acusaciones falsas”.

Entre los demandados figuraban los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl y Krist Novoselic, la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, y el fotógrafo de la imagen, Kirk Weddle.

La portada insignia del grunge

La portada de Nevermind es ampliamente considerada una de las más emblemáticas en la historia del rock. Ha sido interpretada como una crítica visual al capitalismo y la codicia. El álbum, lanzado en septiembre de 1991, catapultó a Nirvana a la fama global, encabezó las listas de ventas y ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, incluyendo canciones emblemáticas como Smells like Teen Spirit, Comes as You Are, y Something in The Way.

