Xbox Game Pass vs PlayStation Plus: Esta es la suscripción más cara en México con los nuevos precios de Microsoft

Xbox Game Pass vs PlayStation Plus: Qué suscripción es más cara con los nuevos precios del Ultimate 2025. / Future Publishing

Microsoft anunció nuevas tarifas para su servicio de suscripción Xbox Game Pass, lo que no cayó nada bien entre los gamers. Aunque algunos planes solo cambiaron de nombre, el ajuste más fuerte recayó en el plan Ultimate, que ahora costará 150 pesos más al mes.

¿Cuál es el nuevo precio del Xbox Game Pass Ultimate?

El Xbox Game Pass Core cambiará de nombre a Essential, mientras que el Standard pasará a llamarse Premium. Hasta aquí todo parecía un simple reacomodo, pero la sorpresa llegó con el ajuste de precios.

Aunque el plan Ultimate se quedo con su nombre, no fue lo mismo con su precio. Es el único que sufrió un incremento. Mientras Essential se mantiene en 169 pesos al mes y Premium en 219 pesos, el Ultimate pasó de 299 a 449 pesos mensuales, un aumento que no pasa desapercibido en los bolsillos de los jugadores.

Precios Xbox Game Pass en México 2025. Ampliar

Diferencias entre planes de Xbox Game Pass

La principal diferencia está en la cantidad de juegos y funciones que tienen los planes. Por ejemplo, Essential te da acceso a más de 50 títulos en Xbox; Premium a de 200 juegos, pero el acceso a Ultime es total: incluye un catálogo de unos 400 juegos y beneficios exclusivos, como partidas en la nube, multijugador en línea, ventajas en Warzone y League of Legends, estrenos de Xbox desde el día 1, clásicos de EA Play y Ubisoft, el Club Fortnite y el programa Juega y Gana.

PlayStation Plus vs Xbox Game Pass

A diferencia de Xbox, los planes de PlayStation Plus mantienen una estructura con pagos mensuales, trimestrales o anuales, y sus precios quedan así:

PlayStation Plus Essential:

1 mes: 8 dólares (147 pesos)

3 meses: 21 dólares (385 pesos)

12 meses: 54 dólares (992 pesos)

PlayStation Plus Extra:

1 mes: 12 dólares (220 pesos)

3 meses: 34 dólares (624 pesos)

12 meses: 108 dólares (1,984 pesos)

PlayStation Plus Deluxe:

1 mes: 14 dólares (257 pesos)

3 meses: 40 dólares (735 pesos)

12 meses: 125 dólares (2,297 pesos)

Con esta comparativa, queda claro que, mientras Xbox Game Pass Ultimate se convierte en el plan más costoso de suscripción mensual en México, PlayStation ofrece más opciones y paquetes anuales que pueden resultar más accesibles a largo plazo. Aunque esto depende de la decisión de cada jugador y la experiencia por la que se incline.

TE PUEDE INTERESAR: La Inteligencia Artificial se une a los sistemas de alerta sísmica en México