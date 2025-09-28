México y E.E.U.U inician Missión Firewall

Estados Unidos intensificará las inspecciones y la coordinación con México para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur. / ktsimage

Al asegurar que se marca un antes y un después, en la relación de los dos países, este sábado el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio a conocer el inicio del “Mission Firewall” un trabajo conjunto para frenar el tráfico de armas e implementar acciones conjuntas contra el crimen.

A través de su cuenta de la red social “X” el político estadounidense, indicó que “Mission Firewall: Unidos contra el Tráfico de Armas”, hará que por primera vez las dos naciones, implementen inspecciones conjuntas, además de tener intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles. Cooperación histórica para proteger a ambas naciones.

🇺🇸🤝🇲🇽 Nuestros países lanzaron Misión Firewall: Unidos contra el Tráfico de Armas. Por primera vez, los EE.UU. y México implementan inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles.… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 28, 2025

¿Qué medidas contempla la iniciativa Mission Firewall?

El embajador refirió que expandirá eTrace y la tecnología balística a los 32 estados de México, con mayor intercambio de información, más investigaciones conjuntas y nuevas inspecciones para frenar el flujo de armas hacia el sur. En un comunicado detalló que el viernes 26 de septiembre de 2025, los representantes de seis organismos gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos del gobierno mexicano se congregaron en la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.

Este grupo de implementación se anunció en la visita a México del secretario de Estado del país vecino, ·para lograr una cooperación eficaz en materia de seguridad, basada en los principios de reciprocidad, el respeto de la soberanía y la integridad territorial, y la confianza recíproca.

¿Qué objetivos busca México y EE. UU. con este acuerdo?

El Grupo de Implementación de Seguridad se reunirá periódicamente con el fin de coordinar acciones por parte de EE. UU. y México para desbaratar a narcoterroristas, poner fin a la crisis del fentanilo, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e incrementar las investigaciones y los procesamientos para detener el flujo de drogas y armas de fuego ilícitas que exacerban el narcoterrorismo.

Como previamente anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, este acercamiento entre diplomáticos mexicanos y estadounidenses, se realizó en McAllen, Texas, donde se marcó el inicio de un esfuerzo bilateral ambicioso para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego a través de un grado de colaboración sin precedentes entre ambas naciones. Las conversaciones culminaron con el anuncio de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas”.

Esta iniciativa se propone desbaratar el tráfico ilícito de armas a través de la frontera entre EE. UU. y México. Entre los objetivos principales se incluyen facilitar que México extienda el uso de eTrace y la tecnología de imágenes de balística a los 32 estados mexicanos, lograr avances en las plataformas de intercambio de información e incrementar los procesamientos penales y las investigaciones bilaterales. Estados Unidos intensificará las inspecciones y la coordinación con México para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur.

En el documento se informó que a solicitud de México, Estados Unidos creó una plataforma segura, la primera de este tipo, para posibilitar el intercambio de información sobre paquetes y cargamentos aéreos sospechosos con el objeto de identificar e interceptar drogas ilícitas, precursores químicos, armas de fuego y combustibles ilícitos. Ambas naciones ampliarán la cooperación en el área de seguridad para generar mayores capacidades de actuar contra los cárteles y destruirlos, y mejorar significativamente los parámetros de seguridad.

El Grupo también anunció la conformación de un grupo de trabajo bilateral para combatir la financiación ilícita transfronteriza y cooperar en la confiscación de activos civiles. Se trata de medidas esenciales para detener el accionar de las organizaciones delictivas transnacionales interrumpiendo la financiación que reciben desde varias fuentes.

