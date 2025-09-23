L’Oréal: Belleza que resuena con propósito y estilo

En el mundo de hoy, la belleza no es sólo lo que se ve en el espejo, también es lo que se siente y se vive. L’Oréal lo entiende a la perfección y ha logrado que su concepto de belleza sea un motor de cambio que conecta con la gente de forma auténtica.

Oportunidades y diversidad: la nueva ola de talento

L’Oréal no solo sigue tendencias, las crea, y eso se refleja en su compromiso con las nuevas generaciones. A través de L’Oréal por la Juventud, ofrecen más de 25 mil oportunidades profesionales al año para jóvenes, conectándolos con el mundo laboral y sumándose a la conversación sobre el futuro del empleo.

Su programa Seedz es un claro ejemplo de esta visión: 1,300 trainees rotan por áreas clave como Digital y Marketing, recibiendo mentoría personalizada. Esto no es solo un programa de prácticas, es una incubadora de talento que fomenta equipos intergeneracionales, demostrando que experiencia e innovación son la mezcla perfecta para el éxito.

Bienestar y conexión humana: el corazón de la marca

La compañía va más allá de lo legal con Share & Care, un programa global que protege a sus colaboradores con beneficios que realmente importan: desde salarios extendidos por discapacidad, hasta licencias parentales y apoyo psicológico. Es una muestra de que se preocupan por el bienestar integral de su gente, creando una cultura de empatía y cuidado.

Además, fomentan la flexibilidad con políticas de teletrabajo, entendiendo que la vida profesional y personal deben coexistir. Esto genera un ambiente de trabajo ágil y humano, donde las personas se sienten valoradas y seguras.

Impulsando el futuro con una visión clara

L’Oréal sabe que el aprendizaje es una constante, es por eso que con plataformas como One Learning, democratizan el conocimiento, permitiendo que todos sus empleados accedan a formación digital continua. No se trata solo de cumplir con un requisito, sino de nutrir el crecimiento profesional y personal.

De igual forma, con iniciativas como Brandstorm, impulsan a jóvenes talentos a innovar y pensar fuera de la caja, consolidando su rol como exploradores de nuevas narrativas. Más de 100,000 jóvenes se benefician de sus acciones de formación cada año, reforzando su propósito de ser una marca que genera un impacto positivo en la sociedad.

Un sentido de pertenencia que trasciende el trabajo

Por último, el programa Simplicity optimiza procesos y transforma la cultura organizacional para crear un entorno más colaborativo y ágil. Esta visión va más allá de lo corporativo, genera un sentido de comunidad donde la seguridad psicológica y la mentalidad de crecimiento son la norma.

En esencia, L’Oréal ha logrado que su marca sea un espacio donde la belleza se convierte en oportunidades, inclusión y transformación social. Demuestran que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto duradero en las personas y en el mundo que las rodea.