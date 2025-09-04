Convocatoria UNAM: Requisitos, fecha de examen y todos los detalles para el ingreso 2025

La convocatoria UNAM ha llegado en días recientes. La Máxima Casa de Estudios ha abierto la segunda oportunidad para que miles de jóvenes puedan obtener un lugar en la universidad, y lo mejor es que esta convocatoria está dirigida a la modalidad abierta y a distancia.

Lanzan la convocatoria UNAM, te dejamos todos los detalles

Si eres un aspirante que siempre ha querido estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), prepárate porque ya llególa nueva convocatoria de ingreso a licenciatura 2025.

El proceso de selección en esta ocasión causó controversia, ya que se anunció que el examen de selección se aplicará en línea. Por lo que no estará permitido el uso de teléfonos celulares, tablets o cualquier dispositivo electrónico. Así que te dejamos todas las fechas clave para que no se te pase ninguna en esta convocatoria UNAM:

¡Ya salió la Convocatoria para ingresar a la Licenciatura en modalidad abierta y modalidad a distancia Noviembre 2025!



Consúltala en:https://t.co/RVO03ErzLT #ConcursoNoviembre2025 pic.twitter.com/O7xZFLhJgP — SUAyED (@SUAyED_UNAM) September 1, 2025

Llenado del formato de registro : Del 11 de septiembre y hasta las 16:00 horas del 19 de septiembre.

: Del 11 de septiembre y hasta las 16:00 horas del 19 de septiembre. Pago por derecho a examen : Del 11 al 22 de septiembre.

: Del 11 al 22 de septiembre. Imprimir la cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital: Del 12 al 23 de septiembre.

para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital: Del 12 al 23 de septiembre. Atención de las personas aspirantes para aclaraciones en el registro al examen de selección: Del 17 al 19 de septiembre.

para aclaraciones en el registro al examen de selección: Del 17 al 19 de septiembre. Obtener la guía para preparar el examen de selección para ingresar al nivel licenciatura: Del 17 de septiembre al 4 de noviembre.

para preparar el examen de selección para ingresar al nivel licenciatura: Del 17 de septiembre al 4 de noviembre. Imprimir la cita del examen en tu sitio: Del 20 al 24 de octubre.

en tu sitio: Del 20 al 24 de octubre. Atención de las personas aspirantes con problemas en su cita de examen: Del 20 al 24 de octubre.

Descarga del navegador seguro y realización de prueba práctica: Del 28 al 31 de octubre.

y realización de prueba práctica: Del 28 al 31 de octubre. Simulador del examen: Del 3 al 7 de noviembre.

Del 3 al 7 de noviembre. Aplicación del examen en línea : Del 5 al 9 de noviembre.

: Del 5 al 9 de noviembre. Publicación de resultados: 4 de diciembre.

Recuerda que la convocatoria UNAM abrió desde el pasado 1 de septiembre, por lo que aún tienes tiempo de preparar todo en caso de que quieras iniciar tus estudios universitarios.

Te sugerimos revisar los canales oficiales para que no se te pase nada de los requisitos, fechas y más.

