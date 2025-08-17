Detienen a hijo de “Tony Tormenta” en Tamaulipas

Ezequiel Cárdenas Rivera "El Junior" fue detenido en 2011. / Cuartoscuro

En Matamoros, Tamaulipas, fue detenido este domingo Ezequiel Cárdenas Rivera alias “el Junior”, presunto líder de “Los Escorpiones”, facción armada del Cártel del Golfo e hijo de “Tony Tormenta”.

Su detención tuvo lugar poco después del mediodía, en la colonia Villa Española de la capital tamaulipeca.

Autoridades federales ya lo habían capturado en 2011, junto con cuatro de sus colaboradores.

¿Quién es “El Junior”, hijo de “Tony Tormenta”?

Ezequiel Cárdenas Rivera es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén alias “Tony Tormenta”, líder del Cártel del Golfo que fue abatido durante un operativo en 2010 también en Matamoros.

“El Junior” es también sobrino de Osiel Cárdenas Guillén alias “El Ingeniero” o “El mata amigos”, el líder del Cártel del Golfo y de “Los Zetas”, que fue deportado a México en 2024 tras cumplir una condena de 25 años en Estados Unidos por posesión para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, además de agredir y matar a oficiales federales.

Osiel Cárdenas fue ingresado al Penal del Altiplano, donde enfrentará tres procesos federales por delitos cometidos en nuestro país.

