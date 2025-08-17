;

  • 18 AGO 2025, Actualizado 02:11

Detienen a hijo de “Tony Tormenta” en Tamaulipas

Ezequiel Cárdenas Rivera está bajo custodia de la FGR

Ezequiel Cárdenas Rivera &quot;El Junior&quot; fue detenido en 2011.

Ezequiel Cárdenas Rivera "El Junior" fue detenido en 2011. / Cuartoscuro

Cintia Sánchez Aguilar

En Matamoros, Tamaulipas, fue detenido este domingo Ezequiel Cárdenas Rivera alias “el Junior”, presunto líder de “Los Escorpiones”, facción armada del Cártel del Golfo e hijo de “Tony Tormenta”.

Su detención tuvo lugar poco después del mediodía, en la colonia Villa Española de la capital tamaulipeca.

Autoridades federales ya lo habían capturado en 2011, junto con cuatro de sus colaboradores.

¿Quién es “El Junior”, hijo de “Tony Tormenta”?

Ezequiel Cárdenas Rivera es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén alias “Tony Tormenta”, líder del Cártel del Golfo que fue abatido durante un operativo en 2010 también en Matamoros.

Te puede interesar:

“El Junior” es también sobrino de Osiel Cárdenas Guillén alias “El Ingeniero” o “El mata amigos”, el líder del Cártel del Golfo y de “Los Zetas”, que fue deportado a México en 2024 tras cumplir una condena de 25 años en Estados Unidos por posesión para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, además de agredir y matar a oficiales federales.

Osiel Cárdenas fue ingresado al Penal del Altiplano, donde enfrentará tres procesos federales por delitos cometidos en nuestro país.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad