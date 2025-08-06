Sandra Cuevas: Me gusta meterme en problemas, pero sé hacer política y la gente me quiere

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así Las Cosas, de W RADIO la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, declaró que ya trabaja en la construcción de una plataforma propia para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030, bajo un nuevo movimiento político que ella misma encabeza.

Asegura que su proyecto es totalmente diferente, lejos de ser un partido político y muy cercano a la gente, encargándose de formar “perfiles como soldados”, que busquen ganar las elecciones en 2030.

“Soy totalmente independiente, no tengo ningún jefe, no recibo órdenes de nadie. Estoy haciendo mi propia plataforma con mis propias reglas”, afirmó.

Dijo que busca recorrer mercados y tianguis de la ciudad para dar a conocer su propuesta sin tratar de convencer a nadie de cambiar de ideología, sino simplemente presentarse como una alternativa.

“Quiero que nos conozcan, que sepan que soy una mujer de trabajo, que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que esta ciudad sea la que merecen sus hijas, sus hijos, los adultos mayores, los animalitos, todos y todas”, expresó.

POLEMICA EN LAS REDES, PERO FIRME EN LA POLÍTICA

Sobre su periodo fuera del foco público, explicó que se trató de una estrategia planeada desde antes de concluir su última campaña electoral en julio de 2024, cuando compitió por una senaduría con Movimiento Ciudadano.

“Nunca hago nada sin que esté planeado. Aunque parezca que Sandra Cuevas es una mujer de ocurrencias, no es así. Desde niña he edificado, siempre con metas a corto, mediano y largo plazo”, dijo.

Durante ese tiempo aseguró que puso en marcha una empresa con 11 marcas, algunas en sociedad con productores de teatro, como su principal fuente de financiamiento. “No me gusta estarle pidiendo apoyo a nadie ni tener compromisos económicos con nadie, porque después te cobran tres veces”, subrayó.

Cuevas también habló de su conexión con la gente de a pie y su estilo directo: “En los tianguis y mercados me siento en mi mundo”, afirmó. Y añadió: “Soy auténtica, me gusta meterme en problemas”, apuntó.

Insistió en que todo lo que ha hecho está dentro del marco legal: “No tengo nada que esconder, todo es legal”.

MI LUGAR EN EN LOS BARRIOS, CERCA DE LA GENTE

Otro tema importante que tocó la exalcaldesa de Cuauhtémoc fue la de sus polémicas en redes, los lujos que a veces se da, pero insiste que su lugar preferido es estar cerca de la gente y la gente sabe que ella es autentica:

“Yo no finjo a ser alguien que no soy, ni aspiro a pertenecer a una clase social a la que no pertenezco. Visto bien, me gusta viajar, a veces me doy uno que otro lujo, pero cuando estoy en las calles, en los barrios, en los tianguis, ese es mi mundo. Yo me siento en mi mundo”.

“CUANDO ESTOY EN EL BARRIO, CON MI GENTE, ESA SOY YO, ESO ES LO QUE A MI ME DA FUERZA”.