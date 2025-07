Que se abra el debate… responde Sheinbaum a ex consejeros por reforma electoral

Después del llamado que hicieron integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) junto a expresidentes del que fue Instituto Federal Electoral y quienes formaron parte del Instituto Nacional Electoral, para que la reforma electoral que envíe el Ejecutivo, se dé por consenso y no de una “decisión unilateral” de la Presidencia y su mayoría legislativa “ilegal”, la Primera Mandataria destacó que hay asuntos en los que no podrían darse acuerdos como el aumento que proponen los exconsejeros sobre los diputados plurinominales.

“Que aumenten dicen… ya quieren el 75% para probar la reforma, nuestro objetivo no es que partidos que no tengan, que no ganen a un diputado, un senador de manera directa, no tengan representación, pero que sí decimos es que las listas de plurinominales, pues no, no son una verdadera representación y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto, vaya al territorio a convencer a la ciudadanía entonces ya en su momento, pues presentaremos la propuesta que hace el gobierno de México y pues que se abra que tenga un espacio de discusión”.

Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno presentará una propuesta para abrir un espacio de discusión al respecto.

“Fíjense las propuestas que están haciendo, o sea que hay el doble de plurinominales, pues hay que preguntarle a la gente qué opina de eso, de que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora… entonces México es una democracia, hay veces que estamos de acuerdo y a veces que no estamos de acuerdo y se permite a todos participar, dialogar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble a los plurinominales, pues justamente lo que estamos planteando es que estas listas de plurinominales, pues no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro paí s”.

Por último, la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que ex consejeros como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, nunca dijeron nada del supuesto fraude electoral de 2006, de la compra de votos en 2012 y “ni en el 88”.