Sheinbaum condena la agresión de “Lady Racista”

Al asegurar que la Ciudad de México es incluyente, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos violentos registrados durante la marcha en contra de la gentrificación en colonias como Del Valle y Roma.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria afirmó que no pueden permitirse mensajes de “fuera gringos” como se gritó el pasado sábado.

“Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasicismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación, todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos, las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas… no puede ser que por una demanda por más legítima que sea que es la gentrificación la demanda sea fuera cualquiera nacionalidad de nuestro país, México ha sido solidario, fraterno siempre”.

— Recordó la Presidenta