En CDMX no cabe la xenofobia: Brugada

Tras los destrozos del pasado viernes durante la marcha en contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa, la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, informó que en los próximos días va a anunciar una serie de medias para evitar este fenómeno que propicia la expulsión en viejas colonias de sus residentes originales.

“Aquí pondremos reglas claras, pero no odiamos a los vecinos. Trabajaremos en temas como la gentrificación o la exclusión; pronto estaremos haciendo una propuesta que enfrente este problema y que arraigue a la gente en sus barrios y colonias, pronto estaremos también presentando públicamente lo necesario para que esta ciudad siga siendo una ciudad de todas y de todos”. —

En la plaza de la Constitución, la mandataria, se volvió a pronunciar en contra de la segregación, la xenofobia y el racismo . En esta capital todos son bienvenidos, aseguró.

“ En la ciudad de México no hay cabida para la xenofobia y la discriminación ; aquí no aceptamos xenofobia ni discriminación: no porque vengan de otros países a vivir en ciudad, los vamos a maltratar. Aquí se recibe a todas y todos son bienvenidos y bienvenidas”.

Durante el pasado fin de semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazo también cualquier tipo de violencia en las marchas y manifestaciones, como la ocurrida el viernes durante una protesta en las colonias Roma y Condesa.

Brugada Molina se ha pronunciado también en contra de la gentrificación en las colonias, principalmente céntricas.

Incluso recordó que en mayo pasado entregó un conjunto habitacional en la calle Durango, colonia Roma, en beneficio de 49 familias de la comunidad otomí radicada en la capital del país.

La mandataria capitalina se refirió a este tema durante la entrega este lunes de 25 mil apoyos económicos a personas de entre 57 y 59 años de edad dentro del programa de Ingreso Ciudadano Universal.

Al día de hoy ya se han entregado 71 mil apoyos, de un total de 77 mil que se esperan entregar en este 2025.

Dijo que este programa se da previo al programa de adultos mayores que otorga el gobierno federal.

Y es que, según Brugada, esta edad es difícil encontrar trabajo y también disminuye la salud