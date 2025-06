Así es la ROG Xbox Ally X, la primera consola portátil de Xbox y Asus que llegará a finales de 2025

Durante el Xbox Games Showcase 2025, se confirmó algo que durante meses, incluso años, ya se había rumoreado. Y es que Xbox entra oficialmente al terreno de las consolas portátiles de la mano de ASUS y bajo el nombre de ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

A simple vista, el dispositivo recuerda a un control clásico de Xbox con una pantalla en medio, pero detrás hay algo más complejo. Funciona con Windows 11 e incorpora varias funciones del ecosistema Xbox, como Game Pass, Cloud Gaming, Play Anywhere y Remote Play, permitiendo jugar tanto títulos del catálogo de Xbox como de tiendas digitales para PC.

La idea, según Microsoft, es ofrecer una opción completamente portátil sin limitar al usuario a un solo tipo de plataforma, algo que desde hace años ha sido parte de su estrategia de llevar los juegos a donde sea que estés.

¿Pero es realmente una consola de Xbox portátil?

Apenas unas horas después del anuncio, usuarios han criticado que no se trata de una consola como tal, sino de una PC portátil optimizada para juegos, lo que ha generado dudas entre quienes esperan una experiencia similar a las consolas que ya conocemos.

Aunque no hay detalles más allá de las primera imágenes que tenemos, en redes sociales aseguran que no es compatible con juegos ditales de Xbox 360, One o Series, salvo los del Play Anywhere. Además, señalan que, al ser una PC con Windows, incluso se pueden jugar títulos de PlayStation disponibles en Steam, algo que podría parecer contradictorio viniendo de Xbox.

Sin embargo, será hasta que el lanzamiento se haga oficial que podremos despejar todas las dudas y críticas al respecto, pues esto solo ha sido el anuncio.

¿Cuándo llega la ROG Xbox Ally X?

Aunque aún no se ha dado a conocer el costo, sabemos que ese nuevo dispositivo llegará a finales de este año.