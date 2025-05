Never Ending Evolution - The AI Pioneers Festival: el evento clave para el futuro de los negocios

El futuro de los negocios en América Latina está intrínsecamente ligado a la Inteligencia Artificial (IA). Expertos líderes en tecnología y transformación digital coincidieron en el Never Ending Evolution - The AI Pioneers Festival, el evento más importante de IA en Latinoamérica, organizado por Needed Education en que la IA ya no es una opción, sino una necesidad imperante.

Más de 800 líderes empresariales, directivos y tomadores de decisiones de México y América Latina se congregaron en el Lunario del Auditorio Nacional y Campo Marte para el Never Ending Evolution, un espacio donde pioneros destacados de la Inteligencia Artificial compartieron su visión, casos de éxito en IA y consejos cruciales para las empresas que aún dudan en adoptar esta tecnología disruptiva.

La advertencia sobre la Inteligencia Artificial

Uno de los mensajes clave y unánime fue que aquellas empresas que no integren la Inteligencia Artificial en sus procesos operativos corren el riesgo de quedar rezagadas del mercado. Las proyecciones presentadas durante el evento revelan un crecimiento anual del mercado de IA en Latinoamérica del 36.2% hasta 2027, lo que transformará radicalmente los modelos de negocio, la gestión de datos y la eficiencia operativa.

El panel de expertos del Never Ending Evolution - The AI Pioneers Festival contó con figuras de la talla de Daniel Goleman, quien disertó sobre la “Inteligencia emocional en la era de la IA”; Olivia Gambelin, abordando la “Ética e IA responsable”; Bernardo González, director de operaciones de KIO, presentando su visión sobre “Estrategia y aplicación de la IA en las empresas”; Juan Enríquez, explorando la conexión entre “Biología + IA y su impacto en los negocios”; Sandra Matz, compartiendo insights sobre “AI + Psicología + Big Data para decisiones empresariales inteligentes”; y Moran Cerf, enfocándose en la “Conexión neuronal humana con IA”.

Otras conferencias relevantes dentro del marco de The AI Pioneers Festival incluyeron: “IA Aplicada”, por Daniel Rabinovich; “La IA en los videojuegos” presentada por Vladimir Arteaga, “IA descentralizada”, a cargo de Andrew Trask; “GPT-Crime: Cibercrimen y ciberseguridad impulsados por IA”, presentado por Jorge Litvin; “Futuro de los dispositivos con IA”, con Eduardo Conejo; además de Romain Chassinat, quien compartió un “Caso de éxito en L’Oréal con IA”, y Tony Rallo, con su conferencia “IA: una oportunidad única para las empresas”.

Gustavo Barcia, CEO de Needed, enfatizó que el verdadero desafío radica en trascender la simple implementación de IA y alcanzar una madurez digital que transforme la estructura operativa de las organizaciones. “Hoy, las compañías ya no se preguntan si deben usar IA, sino cuán rápido pueden adaptarse antes de perder competitividad y cómo integrarla estratégicamente”.

El CEO y fundador de Needed también subrayó: “La madurez digital se refiere al nivel de adopción de herramientas digitales como la IA en los procesos operativos de las empresas; lograr esta transformación digital es crucial para la longevidad competitiva”. Además, señaló que el reto consiste en demostrar el potencial de la IA a las empresas, ya que muchas aún no exploran su uso ni su alcance real, especialmente aquellas fuera del sector tecnológico. “Estas compañías todavía no están considerando cómo esta herramienta puede redefinir su estructura y dinámica operativa”, añadió el empresario.

Otro panel destacado en The AI Pioneers Festival fue “El impacto de la IA en la Comunicación”, moderado por Loreley Maldonado, CEO de Eje Comunicación, que se centró en los desafíos y complejidades de llevar la comunicación a nuevos horizontes mediante la Inteligencia Artificial.

Con la participación de empresas líderes en sectores clave como TI, banca, retail, telecomunicaciones y el sector público, The AI Pioneers Festival se consolida como el principal espacio para la actualización en IA, el networking y la generación de alianzas estratégicas para el futuro digital de América Latina.

El evento también ofreció una amplia gama de herramientas de IA, plataformas de IA y socios tecnológicos que están facilitando la rápida implementación de la IA en la región.

The AI Pioneers Festival marca un hito en el posicionamiento de México como un hub regional de innovación en Inteligencia Artificial, al reunir al talento más visionario y las tecnologías disruptivas más avanzadas en un solo lugar.