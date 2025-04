Se celebra en la Catedral Metropolitana la misa exequial en honor al Papa Francisco

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México considerada uno de los recintos religiosos más importantes de América Latina, abrió sus puertas este fin de semana para la realización de una misa exequial en honor al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 y que tuvo verificativo a las 12 horas.

Al inicio de la ceremonia el monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de México, quien presidió la eucaristía, recordó al Papa Francisco, agradeciendo a Dios por su labor en México y otros lugares, recordando su legado de humildad, cercanía con los fieles y su profundo amor por la Iglesia.

Asimismo, expresó sus condolencias por la pérdida de un miembro de la Compañía de Jesús y recordó a la familia Bergoglio, “se llora su partida, pero también se celebra su legado de misericordia”, expresó el prelado.

Foto: W R adio Ampliar

Durante la homilía monseñor Acero Pérez, pidió a los fieles católicos seguir el ejemplo del pontífice fallecido en el sentido de liberarnos de las formalidades donde a menudo nos hemos encerrado y a despertar del sueño de la vida tranquila en la que a veces nos hemos acomodado, para que no moleste ni incomode más.

“Llevémoslo a la vida cotidiana: Con gestos de paz en este tiempo marcado por los horrores de la guerra, de las desapariciones forzadas y la narcoviolencia; con obras de reconciliación en las relaciones rotas y de compasión hacia los necesitados; con acciones de justicia en medio de las desigualdades y de verdad en medio de las mentiras. Y, sobre todo, con obras de amor y de fraternidad”.

Foto: W Radio Ampliar

Foto: W Radio Ampliar

Culminó la homilía con las palabras de Santo Tomás Moro:

“Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca la vida un poco de alegría y pueda así comunicársela a los demás. Así sea”.

Foto: W Radio Ampliar

Foto: W Radio Ampliar

Por último, monseñor Acero Pérez dio gracias a Dios por haberle dado a la humanidad un Papa como Francisco.

“Gracias, Señor, por darnos a un Papa que no perdió nunca el buen humor y sigue dando misericordia contigo desde la otra orilla. Descanse en paz, el Papa Francisco.”

Foto: W Radio Ampliar

Foto: W Radio Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información