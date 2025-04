SSPC abre convocatoria para agentes de inteligencia; ofrece 32 mil pesos al mes como investigador

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió una convocatoria para formar parte de la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. El salario neto es de 32 mil pesos mensuales netos, con beneficios como:

ISSSTE.

FOVISSSTE.

Seguro de vida institucional.

FONAC.

Estancias infantiles.

Ahorro solidario.

Aguinaldo de 40 días.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 23 y 35 años que cuenten con licenciatura en áreas como derecho, criminalística, criminología, psicología, seguridad pública o ciudadana, informática, ingeniería en sistemas, ciencias forenses, contaduría, economía, actuaría y estadística.

Requisitos para postularse

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

No contar con sentencias por delitos ni estar bajo proceso penal.

No estar suspendido como servidor público.

Tener buen estado de salud física y mental.

No consumir drogas ni padecer alcoholismo.

Disponibilidad para cambiar de residencia.

Aprobar todas las evaluaciones y el curso de formación inicial y especialidad, que tiene una duración de nueve meses.

Documentos necesarios

Las personas interesadas deberán presentar su acta de nacimiento, cédula y/o título profesional, tres cartas de recomendación, declaración bajo protesta de decir verdad, cartilla del servicio militar liberada (para hombres), certificado médico, identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y currículum, así como dos fotografías tamaño infantil.

Sin embargo, también se deberá proporcionar constancias de no inhabilitación, no antecedentes penales, situación fiscal y no ser deudor alimentario.

¿Cómo registrarse en la convocatoria?

El registro es sencillo y se realiza en línea a través del sitio oficial de la convocatoria en donde tendrás que rellenar el formulario.