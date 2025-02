Se dará celeridad a la aprobación de reformas sobre nepotismo y no reelección

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se dará celeridad a la reforma constitucional en materia de nepotismo electoral y no reelección inmediata, minuta que se encuentra ya en el recinto de San Lázaro.

Sobre las críticas que ha recibido esta iniciativa que fue modificada para que entrara en vigor hasta el 20230 y no en el 2027 como lo proponía la presidenta Sheinbaum, el zacatecano dijo estar a favor de la propuesta original, pero lo más probable es que en Cámara de Diputados no se haga ninguna modificación al texto aprobado ya por el Senado y que la próxima semana se aprobará en el Pleno de San Lázaro.

“Vamos a darle celeridad para que la semana que entra estemos ya discutiéndola y aprobándola, nosotros la vamos a aprobar tal cual, eso es lo que creo, a menos que en comisiones se haga alguna modificación nosotros también lo vamos a respetar, pero no me adelanto a sus juicios ni a sus discusiones que será muy interesantes a partir de ahora, yo estoy a favor de la reforma como estaba”.

Cuestionado si esta figura de nepotismo electoral tiene alguna dedicatoria hacia su familia, pues varios de sus integrantes ocupan diversos cargos en el sector público, Ricardo Monreal aseguró que en su familia son 14 hermanos, pero no hay nepotismo, pues todos han sido electos por el voto popular.

“Sí, somos muchos, yo me disculpo con todos, pero eso lo decidió mi papá y mi mamá, pero no, el nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a un familiar, en este caso mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas como el senador Saúl son por elección popular. Pero si fuera en el 2027 y no tengo ningún problema en que sea así”.

Dijo que es normal que haya algunos cambios en las iniciativas o en la votación, como ocurrió con la propuesta de eliminar el nepotismo para entrar en vigencia hasta el 2030.